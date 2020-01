BUSINESS WIRE: Analogix presenta il dispositivo TCON eDP UHD esibente il minor consumo energetico del settore con rotazione delle gamme di colore 3D e pannello a sfioramento incorporato nei pixel (in-cell)

06.01.2020 - 15:05 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ANX2187 risponde alla domanda del mercato per notebook più durevoli, più sottili e più luminosi. Le sue capacità di potenziamento cromatico sono vitali per i Creator PC.

SANTA CLARA, California (BUSINESS WIRE) 06.01.2020

Analogix Semiconductor, Inc. ha annunciato oggi ANX2187, il dispositivo TCON (timing controller) da 1,4b (eDP) con DisplayPort™ incorporata che esibisce il minor consumo energetico in assoluto nel settore con rotazione delle gamme di colore in 3D nel campo ottico, aggiornamento automatico del pannello (PSR) e aggiornamento selettivo (PSR2), supporto VESA DisplayHDR™ 1000 e sfioramento tattile o con pennino attivo in-cell per notebook con una risoluzione del display grafico fino a un massimo di 3840x2400.

ANX2187 è l’unico notebook TCON con rotazione delle gamme di colore 3D nel campo ottico, risolvendo il problema dell’abbinamento dei colori fra differenti quadri di visualizzazione, così come la problematica dei display a bassa luce blu pur mantenendo l’accuratezza cromatica e tenendo conto del tema della gamma dinamica standard (DSR) e della gamma dinamica elevata (HDR) che richiedono entrambe una conversione cromatica.

Nello stesso tempo, il ANX2187 sfrutta la leadership tecnologica di Analogix nei processi a bassa potenza e riduce l’assorbimento di potenza a 60Hz UHD a 216 - 286mW usando la tecnologia di processo a 28 nm, finora il più piccolo pacchetto notebook TCON di tipo UHD.

“ANX2187 riunisce le nostre possibilità nel design a bassa potenza, la leadership nei processi al silicio, lo sfioramento in-cell, la gestione cromatica e la tecnologia di gamma dinamica elevata (HDR) essenziale per i notebook di alta risoluzione, dove hardware ad alte prestazioni, accuratezza cromatica, lo spazio cromatico e l’HDR sono requisiti chiave", ha detto Michael Ching, vice presidente del mercato presso Analogix.

ANX2187 è un articolo prodotto in massa.

Contatto Analogix per i media

Gratia Stefan

Tel.: 408-988-8848

marcom@analogix.com