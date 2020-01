BUSINESS WIRE: Annunciato un nuovo ciclo del Programma di ricerca per la scienza del potenziamento delle precipitazioni degli Emirati Arabi Uniti (Research Program for Rain Enhancement Science)

21.01.2020 - 13:16 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Svelati i risultati dei progetti vincitori del secondo ciclo del programma

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti (BUSINESS WIRE) 21.01.2020

Il Programma di ricerca per la scienza del potenziamento delle precipitazioni degli Emirati Arabi Uniti ha svelato oggi che il bando di gara per le proposte di progetti per il quarto ciclo del programma di sovvenzioni sarà ufficialmente aperto alle candidature all’inizio del 2021 e sarà rivolto a nuove aree di ricerca sulla base della nuova struttura e dei nuovi criteri di valutazione del programma, che saranno resi noti nel corso di quest’anno.

Sono stati inoltre resi noti i risultati dei progetti di ricerca sul potenziamento delle precipitazioni realizzati dai vincitori del secondo ciclo di sovvenzioni del programma.

Tra i vincitori figurano il Dr. Paul Lawson, ricercatore senior presso SPEC Incorporated, negli Stati Uniti, il Prof. Hannele Korhonen, direttore del Programma di ricerca climatologica presso il Finnish Meteorological Institute, in Finlandia, e il Prof. Giles Harrison, docente di fisica dell’atmosfera presso l’Università di Reading, nel Regno Unito.

Sua Eccellenza Dr. Abdulla Al Mandous, direttore del Centro meteorologico nazionale (National Meteorological Center, NCM) e presidente dell’Associazione regionale II (Asia) dell’Organizzazione meteorologica mondiale (World Meteorological Organization, WMO), si è così espresso: “I vincitori del progetto supportati dal Programma hanno raggiunto importanti traguardi e progressi nel campo della scienza del potenziamento delle precipitazioni e delle attività di inseminazione dei corpi nuvolosi.”

