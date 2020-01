BUSINESS WIRE: Anticipata la data di lancio di Disney+ nella regione EMEA

21.01.2020 - 16:38 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

Il servizio di streaming sarà ora disponibile dal 24 marzo nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria e Svizzera

Confermati i prezzi di £5,99/€6,99 al mese o £59,99/€69,99 all’anno

LONDRA (BUSINESS WIRE) 21.01.2020

Il segmento di vendita diretta al consumatore e operazioni internazionali di The Walt Disney Company (NYSE: DIS) ha anticipato al 24 marzo la data di lancio di Disney+ nei mercati dell’Europa occidentale. Sono inoltre stati confermati i prezzi di £5,99/€6,99 per l’abbonamento mensile o £59,99/€69,99 per l’abbonamento annuale.

Il lancio del servizio di streaming nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria e Svizzera è stato fissato per il 24 marzo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200121005762/it/

Contatti Disney+ per i media:

Karen Hobson

karen.hobson@disney.com

Jessica Casano-Antonellis

jessica.casano@disney.com

Contatti Disney+ per i media in Europa:

Daniel Maynard

Daniel.Maynard@disney.com

Alice Taylor

Alice.Taylor2@disney.com