BUSINESS WIRE: Auf der CES 2020 zeigt Panasonic die Zukunft von Mobilität, immersiver Unterhaltung, Übertragung für Spiele und mehr

CIRRUS by Panasonic®

Vernetzte Fahrzeuge, die mit anderen Autos und Infrastrukturen kommunizieren, können dazu beitragen, die Straßen sicherer zu machen und die CO2-Emissionen und Staus zu reduzieren. Gleichzeitig können Verkehrsmanager in Echtzeit verwertbare Daten für die Umleitung des Verkehrs und die Entsendung von Einsatzkräften bereitstellen.

Im Jahr 2020 wird Panasonic eines der fortschrittlichsten Transportdatennetze des Landes betreiben und Straßen in Utah, Georgia und Colorado verbinden. CIRRUS by Panasonic wurde mit dem Innovationspreis CES 2020 ausgezeichnet und ist eine vernetzte Fahrzeugdatenplattform, mit der die Sicherheit und Mobilität auf der Straße verbessert werden kann, indem Daten zwischen Fahrzeugen, Infrastruktur, Straßen und Verkehrsbetrieben in Echtzeit ausgetauscht werden. CIRRUS by Panasonic ist das Herzstück eines intelligenten Transport-Ökosystems und bietet Cloud-Analytics-Datenverarbeitung, Echtzeit-Analyse und -Übertragung sowie Datenspeicherungsfunktionen zum Teilen und Aktualisieren von Fahrzeugen und Kommunen mit Straßenzuständen, Betriebsabläufen und anderen Sicherheitsinformationen. CIRRUS by Panasonic ist zugänglich, anpassbar, erweiterbar und sicher. Es wurde unter Verwendung von V2X-Industriestandards entwickelt, sodass es problemlos in vorhandene Transportsysteme integriert werden kann. CIRRUS by Panasonic wird in einer Replik eines Transportnetz-Betriebszentrums gezeigt.

Elektrische Industriefahrzeuge mit Tropos

Panasonic entwickelt in Zusammenarbeit mit Tropos Motors hocheffiziente elektrische Kompakt-Nutzfahrzeuge (eCUV) weiter. Mit Elektrifizierungs- und Konnektivitätslösungen, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen ermöglichen, erfüllen die eCUV mit niedriger Geschwindigkeit die Anforderungen von Unternehmen und Behörden mit den Fähigkeiten eines größeren Lastwagens in einem kleineren Paket. Auf der CES präsentiert Panasonic zwei Tropos eCUV-Konzeptlastwagen: ein Notfall-Feuerwehrauto und ein Kühllastwagen, die integrierte Produkte und Lösungen von Hussmann by Panasonic haben. Beide Fahrzeuge sind einsatzbereit und ab sofort verfügbar.

OneConnect™-Konnektivität für Harley-Davidson® LiveWire™-Elektromotorräder und 2020 Touring-Modelle

Panasonic verbindet Fahrer mit Harley-Davidson®-Motorradmodellen, die über LiveWire™ hinausgehen. Im Jahr 2020 wird Panasonic auch 2020 Harley-Davidson Touring-Motorradmodelle mit H-D Connect™-Service verbinden, um das Motorraderlebnis zu verbessern, indem Fahrer über eine Mobilfunkverbindung mit dem Telematiksteuergerät (TCU) mithilfe des OneConnect™-Service von Panasonic mit ihrem Motorrad verbunden werden. Mit dem H-D Connect™-Service können Besitzer eine Fernverbindung zu ihrem Motorrad herstellen, um wichtige Informationen zum Fahrzeugzustand anzuzeigen und sicherzustellen, dass ihr Motorrad für die nächste Fahrt einsatzbereit ist. Besucher des Standes können den Nervenkitzel einer LiveWire-Demo-Fahrt erleben.

eCockpit-Lösungen im Automobilbereich

Panasonic zeigt sein neuestes vollständig vernetztes eCockpit-Konzept. Die Technologieplattform integriert das firmeneigene Infotainment-System SkipGen 3.0 (IVI) von Panasonic in das Android Automotive-Betriebssystem von Google, das auf Android 10 ausgeführt wird. In einem Karma SC-1-Konzeptfahrzeug ist SkipGen 3.0 mit dem Cockpit-Domänencontroller der nächsten Generation, SPYDR 3.0, gekoppelt. Im Kern fungiert der Single-Brain-SPYDR 3.0 als Hypervisor und kann bis zu elf Bildschirme ansteuern. Sowohl SkipGen 3.0 als auch SPYDR 3.0 sind mit der proprietären Software- und Cloud-Plattform OneConnectSM von Panasonic verbunden und werden von dieser angetrieben. Unabhängig davon, ob wichtige Infotainment-Nachrichten während der Fahrt gesendet oder empfangen werden, kann dieses fortschrittliche Cockpit-System auch Multimedia-Streaming- oder Gaming-Anwendungen für die Unterhaltung von Beifahrer und Passagieren auf dem Rücksitz nahtlos ausführen.

SPYDR 3.0 ist die nächste Weiterentwicklung des Cockpit-Domänencontrollers von Panasonic. SPYDR 3.0 bietet eine 4K-Bildschirmauflösung mit Multimedia-Streaming und unterstützt effektiv bis zu elf Informations- oder Unterhaltungsbildschirme in einem Fahrzeug. Somit kann diese Plattform eine Vielzahl von Head-up-Displays, Infotainment-Bildschirmen, Rücksitz- und Beifahrersitz-Bildschirmen von einem Single-Brain-System aus steuern. Das Streaming von Inhalten reicht von interaktiven Spielen auf den gängigsten Systemen bis hin zum Streaming von Videos über die vom Besitzer ausgewählte Anwendung. Die Show-Ausstellung wird eine Live-Spiel-Demo beinhalten.

SkipGen 3.0 IVI ist das Infotainment-System von Panasonic für Fahrzeuge der dritten Generation, das auf Googles Android Automotive Betriebssystem Android 10 ausgeführt wird, und ist außerdem mit dem Gen 3-Prozessor Snapdragon 8155/6155 von Qualcomm ausgestattet. Als Referenzhardwareanbieter von Google entwickelt Panasonic SkipGen 3.0, um das fortschrittlichste Infotainment-Spektrum an verfügbaren Unterstützungs- und Unterhaltungsfunktionen bereitzustellen. Viele dieser Funktionen können nahtlos per Spracheingabe gesteuert und aktiviert werden. SkipGen 3.0 wird auch SiriusXM™ mit 360L unterstützen, der Content-Plattform der nächsten Generation mit 200 Live-Kanal-Auswahlmöglichkeiten über Satellit und Streaming.

Die globale OneConnectSM-Plattform von Panasonic stellt sicher, dass die Fahrzeuge gewartet werden und auf dem neuesten Stand sind, indem sie den Fahrer an vorausschauende Wartungen erinnert und dem OEM und Endverbraucher über die Plattform Analysen bereitstellt. Laut Statista wird es bis 2023 weltweit über 342 Millionen vernetzte Fahrzeuge geben. Wie im Konzeptfahrzeug dargestellt, kann die OneConnectSM-Analyse angepasst werden, um sich auf die Daten von Elektrofahrzeugen zu konzentrieren und Algorithmen zu erstellen, die die Batterieeffizienz verbessern, um den kurz- und langfristigen Zustand des Fahrzeugs zu optimieren. OneConnectSM-Analysen und -Daten können über SkipGen oder SPYDR gespeichert oder abgerufen und zwischen dem OEM, dem Fahrzeug und dem Endverbraucher übertragen werden.

WHILL Next autonomer Rollstuhl

Der Elektrorollstuhl von WHILL ist mit Sensoren für die Objekterkennung und einer autonomen Fahrsoftware von Panasonic ausgestattet und verfügt über eine fahrgastunterstützte Robotertechnologie für eine sichere und komfortable Bewegung in Innenräumen. WHILL Next hat eine automatische Bremsfunktion, um Kollisionen zu vermeiden, eine autonome Mobilität und eine automatische Verfolgungsfunktion, um das Reisen in einer Familie oder Gruppe zu erleichtern. Die perfekte Lösung für die Barrierefreiheit für Besucher und Zuschauer bei Tokyo2020.

Unabhängig davon, ob es sich um unsere Hardware, Software, Plattformlösungen oder Services handelt, ist alles, was die Panasonic Avionics Corporation schafft, darauf ausgerichtet, die Passagiererlebnisse zu verbessern, die unsere Airline-Partner zu den wertvollsten, begehrtesten und differenziertesten machen.

Arc™ Bordkartenplattform

Die hochmoderne 3D-Bordkarten-Anwendung von Panasonic bietet eine Reihe neuer Funktionen und ist inspiriert von den neuesten Design-Überlegungen zu Digital- und Spielerlebnissen. Arc nutzt die hohe Zuschauerschaft von Bordkarten mit einem Omnichannel-Ansatz und schafft die erste personalisierte Karte der Branche. Ursprünglich als Tor zum Bordunterhaltungserlebnis geschaffen, ist Arc so viel mehr als nur eine Karte. Arc bringt „Geotainment“ mit interaktiven, kontextbezogenen Inhalten in das Borderlebnis.

Gaming und Casting

Wir untersuchen zukunftsweisende Konzepte, um Technologien, die von Gaming-Enthusiasten zu Hause genutzt werden, an Bord zu bringen. Spieler könnten eines Tages in der Lage sein, Konsolenspiele direkt an ihrem Platz zu genießen, während andere ihre eigenen Geräte als Teil des Unterhaltungssystems durch drahtloses Streaming nutzen könnten.

Wellness

Eine Sammlung von Pflege- und Komforttechnologien, die das Wohlbefinden fördern und mehrere Sinne ansprechen. Ein maßgeschneiderter Premium-Bildschirm am Sitz zeigt unsere neuesten Innovationen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden. Mit Serenity In-Seat können Sie sich besser ausruhen, entspannen und in flachen Sitzen schlafen, da ermüdender Fluglärm mit niedrigen Frequenzen reduziert wird, ohne Kopfhörer zu tragen. Premium Seat Lighting verwendet eine variable Farbe und Helligkeit der Beleuchtung am Sitzplatz, damit sich die Passagiere mit konfigurierbaren Schlaf- und Wach-Lichtzyklen besser an die Zeitzone in ihrer Zielstadt anpassen können. Die nanoe™-Technologie von Panasonic unterdrückt Gerüche und verbessert die Luftqualität um den Passagier herum durch ultrafeine, elektrifizierte Wassernanopartikel. Diese Partikel sind 15.000-mal feiner als die Breite eines menschlichen Haares. Und schließlich sorgen Sie mit unserer digitalen Wellness-Anwendung für mehr Wohlbefinden während des gesamten Reiseerlebnisses, angefangen bei den Empfehlungen vor dem Flug bis hin zur Inhaltserfassung während des Flugs auf dem Rückenlehnenmonitor, basierend auf Aktivitäten, die auf Aktivitäten zur optimalen Anpassung der Zeitzone basiert.