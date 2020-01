BUSINESS WIRE: Ausklang der CES 2020: AI und 5G bestimmen die Zukunft der Innovation

12.01.2020 - 08:47 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Weltweit größtes Technologie-Event enthüllt Innovationen, die globale Probleme lösen sollen

LAS VEGAS (BUSINESS WIRE) 12.01.2020

Die CES® 2020 schloss heute nach einer mit mehr als 20.000 Produktauftritten angefüllten Woche, in der die Zukunft der Technologie enthüllt wurde. Mehr als 4.400 Ausstellerfirmen präsentierten ihre neuesten Technologieprodukte vor einem Publikum von rund 170.000 Besuchern auf einer Messefläche von mehr als 2,9 Millionen Quadratfuß netto (ca. 269.000 qm). Von weltweit bekannten Marken bis hin zu Startups mit Pionierrolle - die auf der CES 2020 vorgestellten Innovationen werden Märkte revolutionieren und unsere Welt besser machen.

„Die CES 2020 sorgte für Inspirationen und Vernetzung aller bedeutenden Branchen in der ganzen Welt“, erklärte Gary Shapiro, President und CEO der Consumer Technology Association (CTA)TM, die die CES besitzt und veranstaltet. „Die auf der CES 2020 enthüllte Innovation wird Branchen umgestalten, Arbeitsplätze schaffen, die Weltwirtschaft ankurbeln und Menschenleben rund um den Globus verbessern.“

„In dieser Woche zeigte sich auf der CES, dass jedes Unternehmen wirklich ein Technologie-Unternehmen ist“, so Karen Chupka, Executive Vice President, CES. „Globale Technologiemarken verschmolzen mit nicht traditionell technisch ausgerichteten Unternehmen, um aufzuzeigen, wie Innovation das Geschäft in allen Märkten fördert - und die Weichen für das nächste Jahrzehnt stellt.“

Hauptthemen auf der CES

Auf der CES 2020 war das gesamte Spektrum richtungweisender Technologien ausgestellt, das Märkte neu definieren und Geschäftsmodelle verschieben wird, darunter:

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (AI) dominierte auf der gesamten Messefläche und wird im Lauf der nächsten zehn Jahre ein Hauptbestandteil der Technologie sein. Unternehmen stellten ihre neuesten AI-Lösungen vor, darunter Brunswick, Doosan, John Deere und Kyocera.

5G und mobile Konnektivität

CES ist die einzige Messe, wo das gesamte 5G-Ökosystem zusammenkommt - das Rückgrat für Konnektivität, Transport, erweiterte und virtuelle Realität, digitales Gesundheitswesen und mehr. Carrier und Mobilfunkbetreiber, wie Verizon, Sprint, AT&T, Nokia und Ericsson, führten die neuesten Fortschritte bei 5G hinsichtlich Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz vor.

Traditionell weniger technologisch ausgerichtete Unternehmen auf der CES

Traditionell weniger technologisch ausgerichtete Unternehmen nutzten die CES 2020 als Plattform für den Marktauftritt neuer Produkte. Impossible Foods war wieder auf der CES 2020 vertreten und stellte Impossible Pork - das unmögliche Schweinefleisch - vor; John Deere war im AI- & Robotik-Marktplatz vertreten, und andere Unternehmen, wie Bell, Delta Airlines, L’Oreal, NBCUniversal und Proctor & Gamble, zeigten, wie sie ihr Geschäft mit Technologie transformieren.

Tech for Good

Auf der CES wurden innovative Technologien vorgestellt, die Menschenleben verändern und die Welt verbessern werden. Digitale Gesundheitstechnologien waren ein bedeutendes Thema mit Fortschritten in digitalen Therapeutika, Wearables und Fernüberwachung von Patienten. Das digitale Gesundheitswesen löst reale Probleme, wie Opioidabhängigkeit, psychische und chronische Erkrankungen. Die Kategorie Health & Wellness der CES 2020 war fast 25 Prozent größer und umfasste mehr als 135 Ausstellerfirmen, darunter Humetrix und InBody .

und . Die Ausstellungsfläche Smart Cities war um nahezu 25 Prozent größer als 2019 und umfasste Unternehmen und Organisationen wie das Verkehrsministerium , Hitachi und Siemens . Hier standen Produkte im Rampenlicht, die die Wirtschaft revitalisieren und Gemeinschaften behilflich sein werden, zu überleben und zu gedeihen.

war um nahezu 25 Prozent größer als 2019 und umfasste Unternehmen und Organisationen wie das , und . Hier standen Produkte im Rampenlicht, die die Wirtschaft revitalisieren und Gemeinschaften behilflich sein werden, zu überleben und zu gedeihen. Die CTA arbeitete auf der CES 2020 auch partnerschaftlich mit der Weltbankgruppe zusammen an einem Global Tech Challenge. Bei diesem Wettbewerb waren Unternehmen der ganzen Welt aufgerufen, Lösungen mit Fokus auf drei Hauptbereiche zu schaffen: Gesundheit, Gleichstellung der Geschlechter und Technologien, die Gemeinschaften widerstandfähiger machen. Die Kategorie Health Tech Challenge nimmt Beiträge noch bis zum 25. Februar entgegen, um Innovatoren mit Gesundheitsanbietern in Ostafrika zu verbinden.

Eureka Park

Die CES 2020 war auch das weltweit größte Startup-Event mit mehr als 1.200 Unternehmen aus 46 Ländern im Eureka Park, die bahnbrechende Innovationen vorstellten und die Aufmerksamkeit von Investoren und bekannten Marken auf sich ziehen konnten. Zu den im Eureka Park aufgedeckten Technologien gehörten der Oval Home Smart-Sensor, der Temperatur, Licht, Luftfeuchtigkeit und Bewegung in der Wohnung erkennt und analysiert; Yoganotch, eine Lösung, die Bewegungserfassungstechnologie anwendet, um den Nutzern die Verbesserung ihrer Yoga-Positionen zu erleichtern; und Caregiver Smart Solutions - intelligente Lösungen für Pflegepersonen, die Bewegungen und Muster verfolgen, so dass Pflegepersonen ganz beruhigt sein können und die Patienten mehr Unabhängigkeit zuhause erhalten.

„Die CES gibt Startups und jungen Unternehmen die einzigartige Chance, von bedeutenden globalen Marken bemerkt zu werden“, erklärte Mara Lewis, Mitbegründerin und CEO, ID8 Innovation; Mitglied des CTA Board of Industry Leaders. „Hier gibt es unglaublich gute Gelegenheiten für Risikokapital und Wachstum. Und die Konferenzschiene „Diversity and Inclusion“ der CES 2020 war einfach fabelhaft!“

Vielfalt und Einbeziehung

Auf der CES 2020 richtete sich ein starker Fokus auf Vielfalt und Einbeziehung mit neuen Programmpunkten und Partnerschaften. Beim Konferenzprogrammteil Innovation für Alle sprachen Chief Diversity Officers und Führungskräfte von Bosch, HP und Walmart und erkundeten Mittel und Wege, wie Vielfalt und Einbeziehung zur Bilanz beitragen, Kulturen verschieben, die Personaleinstellung beeinflussen und Investitionen in Vielfalt fördern.

Reisen und Tourismus

Delta Airlines war die erste Fluggesellschaft, die eine Hauptansprache auf der CES hielt. In seiner Rede erläuterte Delta Air Lines CEO Ed Bastian die Zukunft des Reisens durch Technologie, darunter AI, erweiterte Realität, biometrische Sicherheit, intelligente Anreizprogramme und das Erlebnis einer neuen parallelen Realität, wenn das Reisen individueller angepasst wird.

Transport und Fahrzeugtechnologie

Die CES 2020 rückte auch die Zukunft des Transport- und Verkehrssektors in den Blickpunkt. Neun der weltweit führenden Autohersteller, darunter Audi, BMW, Daimler (Mercedes), FCA, Ford, Honda, Hyundai, Nissan und Toyota, und mehr als 150 Aussteller im Bereich Fahrzeugtechnik enthüllten die neuesten Errungenschaften bei vernetzten, selbstfahrenden und Konzeptfahrzeugen. Zu den Produkten gehörten das Konzeptfahrzeug Vision AVTR von Mercedes, AI:ME von Audi und das Sony Vision S.

C Space

Auf der CES kamen auch Content-Produzenten zusammen, wie Hollywood, die Werbe- und Musikbranche, Medien und führende CMOs, um wiederum im C-Space die Zukunft von Marken-Marketing und Unterhaltung zu erkunden, wie etwa Streaming-Dienste. Das Programm 2020 umfasste mehr als 60 Aussteller, darunter AT&T Services, Comcast, Google, HP, Hulu, iHeart, NBC Universal, Pandora, Reddit, Roku, SiriuXM, Snap, Twitch, Turner, Univision und WWE.

Keynote-Ansprachen

Mehr als 1.100 Referenten aus bedeutenden globalen Branchen traten auf der CES ans Rednerpult. Zu den Hauptrednern gehörten Samsung President und CEO der Sparte Verbraucherelektronik Hyun-Suk Kim; der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG Ola Källenius; Delta Air Lines CEO Ed Bastian; NBCUniversal Chairman of Advertising and Partnerships Linda Yaccarino; Quibi CEO Meg Whitman und Gründer Jeffrey Katzenberg; U.S. Secretary of Transportation Elaine L. Chao; Salesforce Chairman und Co-CEO Marc Benioff; Unilever CEO Alan Jope; und Presidential Advisor Ivanka Trump.

Besuchen Sie CES.tech/Live für Informationen über Keynote-Redner, SuperSessions und sonstige Konferenzprogramme der CES.

„Unter unseren Gästen befanden sich 40 CEOs und Vorstandsmitglieder und mehr als die Hälfte davon waren zum ersten Mal auf der CES“, erklärten Nichole Jordan, Central Region Managing Partner, und Grant Thornton, Mitglied des CTA Board of Industry Leaders. „Bei der Nachbesprechung sagten sie, dass diese Messe - dieses Erlebnis - ihnen behilflich sein wird, ihr Geschäft und ihre Zukunft neu zu überdenken.“

Die CES, die weltweit größte und einflussreichste Technologiemesse, kehrt vom 6. bis 9. Januar 2021 nach Las Vegas zurück. Unter CES.tech finden Sie Produktankündigungen, Keynote-Ansprachen und Sessionvideos, B-Rolle-Material und mehr.

Über die CES:

Die CES® ist das größte und einflussreichste Technologie-Event der Welt - das Testfeld für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier machen die größten Marken der Welt Geschäfte und treffen neue Partner, und die interessantesten Innovatoren stehen auf die Bühne. Die Consumer Technology Association (CTA)® ist Eigentümerin und Veranstalterin der Messe. Die CES präsentiert alle Aspekte des Technologiesektors. Weitere Informationen finden Sie unter CES.tech und folgen Sie der CES in den sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association:

Die CTA® ist der Technologiesektor, denn sie ist der größte Branchenverband für Technologie in Nordamerika. Unsere Mitglieder sind weltweit führende Innovatoren – von Startups bis hin zu globalen Markenunternehmen. Sie beschäftigen in den USA mehr als 18 Millionen Menschen. Die CTA ist zudem Eigentümerin und Veranstalterin der CES® – der größten, einflussreichsten Technologiemesse der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter CTA.tech. Folgen Sie uns unter @CTAtech

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

CES 2021

6. – 9. Januar 2021 in Las Vegas, Nevada/USA

