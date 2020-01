BUSINESS WIRE: Binary Tree inclusa tra i finalisti dei premi Microsoft Security 20/20 Partner nella categoria Partner dell’anno per l’implementazione di M365 Security

08.01.2020 - 11:31 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

KENDALL PARK, N.J. (BUSINESS WIRE) 08.01.2020

Binary Tree, fornitore globale di software e soluzioni SaaS appositamente sviluppate per consentire alle aziende di tutto il mondo di trasformare e gestire il cambiamento con il cloud di Microsoft, ha annunciato oggi di essere stata nominata finalista nella categoria Partner dell’anno per l’implementazione di M365 Security dei premi Microsoft Security 20/20 Partner. La società è stata selezionata tra i partner Microsoft più importanti a livello globale per aver dato un’eccellente dimostrazione in termini di innovazione, integrazione e implementazione di soluzioni per i clienti basate sulla tecnologia Microsoft.

“Questo riconoscimento è una conferma dei risultati conseguiti continuativamente da Binary Tree come leader del settore mettendo in condizioni le organizzazioni aziendali di pianificare, modernizzare e gestire i propri ambienti Microsoft preservando al contempo i più elevati standard di sicurezza”, ha dichiarato Nick Wilkinson, amministratore delegato di Binary Tree.

