BUSINESS WIRE: Biolog-id LLC kooperiert mit dem LifeServe Blood Center bei der Einrichtung eines hochmodernen Bestandsmanagementökosystems für Blutprodukte

Die Technologie könnte zum Versorgungsstandard für das Lieferkettenmanagement der Blutversorgung werden

Biolog-id LLC, ein weltweit führender Anbieter vernetzter Lösungen für Blut- und andere hochwertige Gesundheitsprodukte, gab heute bekannt, dass das LifeServe Blood Center, ein führende Anbieter von Blutprodukten in Iowa, Nebraska und Süd-Dakota, die hochmoderne Technologielösung von Biolog-id in seiner Blut-Lieferkette implementieren wird. Die Technologielösung bietet Sichtbarkeit des Standorts und der Bewegungen von Blutprodukten in Echtzeit und liefert aussagekräftige Daten zur Rationalisierung des Bestands und Effizienzverbesserung, um die Rendite der Spende zu maximieren. Patienten, Spender und Mitarbeiter im gesamten Unternehmen von LifeServe werden von den verwertbaren Erkenntnissen profitieren, die eine digital sichtbare Lieferkette bietet.

„Das LifeServe Blood Center ist der perfekte Partner für Biolog-id, denn es nimmt Veränderung und Innovation an. Es ist ständig auf der Suche nach neuen Wegen für den Einsatz von Technologien, um Kosten zu reduzieren, die Qualität zu verbessern und Behandlungserfolge zu bewirken“, sagte Patrick Conway, Director of Sales von Biolog-id LLC. „Die einzigartige Lösung von Biolog-id bündelt Hardware, Software, Verbrauchsmaterialien und Datenanalytik und ist eine großartige Plattform zur Erzielung der gewünschten Ergebnisse.“

„Unsere Partnerschaft mit Biolog-id LLC knüpft an unsere Tradition der kontinuierlichen Innovation und Verbesserung an, um auf die sich ändernden Bedürfnisse von Patienten, Krankenhäusern und Spendern einzugehen und so die Nachhaltigkeit unserer Blutversorgung zu gewährleisten“, sagte Stacy Sime, CEO des LifeServe Blood Center. „Durch die Bereitstellung umfassender Einblicke in unseren Blutbestand in Echtzeit kann das von uns eingesetzte Technologie-Ökosystem unserer Organisation, unseren Krankenhäusern und den Patienten, die lebensrettendes Blut erhalten, mehrere Wertschöpfungskanäle zur Verfügung stellen.“

„Es ist dringend notwendig, im Gesundheitswesen Prozesse zur Erzielung von mehr Effizienz und Skalierbarkeit zu entwickeln, die positive Wirkung in der gesamten Gesundheitsbranche zeigen“, sagte Troy L. Hilsenroth, CEO von Biolog-id LLC. „Unser Ziel ist die Erleichterung dieser Entwicklung, um allen Menschen wirksame, zuverlässige Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und an künftige Anwendungen angepasst werden können.“

Die Ermöglichung eines neuen Behandlungsstandards zur Verteilung, Lagerung, Verwendung und Verfolgung hochwertiger Produkte im Gesundheitswesen bildet den Kernpunkt der Vision von Biolog-id LLC.

Über Biolog-id

Biolog-id hat eine patentierte, intelligente Lösung für das Management und die Nachverfolgbarkeit sensibler, hochwertiger Gesundheitsprodukte in der gesamten Krankenhauslieferkette entwickelt und sorgt so für eine sichere Lieferung vom Spender zum Patienten. Biolog-id ist in Nordamerika, Europa, dem Mittleren Osten, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig und beschäftigt weltweit mehr als 100 Mitarbeiter. Die Zahl der Mitarbeiter dürfte sich in den nächsten drei Jahren verdoppeln. Die Lösung Biolog-connect® ist durch mehr als 100 internationale Patente geschützt.

Eigentümer von Biolog-id sind der Gründer und der Xerys-Fonds. www.biolog-id.com

Über das LifeServe Blood Center

Das LifeServe Blood Center ist ein gemeinnütziges, in der Gemeinde verankertes Blutzentrum, das seit 1963 die Bedürfnisse lokaler Krankenhäuser und Patienten in unseren Regionen erfüllt. Als eines der 15 größten Blutzentren des Landes ist das LifeServe Blood Center der einzige Anbieter von Blut und Blutprodukten für mehr als 120 Krankenhäuser in Iowa, Nebraska und Süd-Dakota. LifeServe hat sich der Lebensrettung verschrieben, indem es freiwilligen Blutspendern einen erstklassigen Service und Krankenhäusern und Patienten Zugang zu einer sicheren, hochwertigen Blutversorgung bietet. Firmen-URL: https://www.lifeservebloodcenter.org/

