BUSINESS WIRE: CES 2020 eröffnet mit Innovationen, die die Welt verändern werden

07.01.2020 | Quelle: Business_Wire

„CES Unveiled“, die „Media Days“ vor der eigentlichen Eröffnung und Keynotes von Samsung und Daimler bilden den Auftakt zum weltgrößten Technologie-Event

LAS VEGAS (BUSINESS WIRE) 07.01.2020

Die CES® 2020 eröffnet heute und enthüllt die nächste Generation von Innovationen, die Btranchen neu definieren, Arbeitsplätze schaffen und zahlreiche gesellschaftliche Herausforderungen lösen werden. Mit mehr als 4.400 Ausstellerunternehmen, darunter 1.200 Start-ups, präsentiert die CES 2020 die neuesten umwälzenden Technologien, darunter 5G, künstliche Intelligenz, Fahrzeugtechnologie, digitales Gesundheitswesen und andere mehr. Die CES 2020 wird von der Consumer Technology Association (CTA)®veranstaltet und läuft bis Freitag, den 10. Januar, in Las Vegas, Nevada (USA).

„Die Innovationen, die diese Woche auf der CES gezeigt werden, verkörpern die Kraft und die Leidenschaft, die unsere Industrie antreiben und das Wirtschaftswachstum auf globaler Ebene fördern“, sagte Gary Shapiro, Präsident und CEO, CTA. „Das gesamte Technologie-Ökosystem ist hier auf der CES 2020 vertreten, und die Produkte und Technologien, die diese Woche vorgestellt werden, werden inspirieren, verbinden und das Leben zum Besseren verändern.“

Während die Ausstellungsflächen der CES heute eröffnet werden, begann die komplette Woche der Innovation bereits am Sonntag und Montag mit den Media Days, der Präsentation CTA’s 2020 Tech Trends to Watch, CES Unveiled Las Vegas, dem Konferenzprogramm der ARIA und den Keynotes von Samsung und Daimler.

Keynotes vor der Eröffnung

Der Präsident und CEO von Samsung Consumer Electronics, H.S. Kim, hielt die erste CES 2020 Keynote. Kim konzentrierte sich auf das „Age of Experience“, das „Zeitalter der Erfahrung“, ein Jahrzehnt menschenzentrierter Innovationen, die Hardware und Software kombinieren, um personalisierte Erfahrungen zu schaffen, die das Leben bequemer, angenehmer und sinnvoller machen. Samsung hob die neuesten Fortschritte des Unternehmens in den Bereichen intelligente Robotik, KI, 5G und Edge-Computing hervor und bot eine Momentaufnahme der Zukunft, in der diese Technologien zusammenkommen werden, um Verbrauchern ein reichhaltigeres, anpassungsfähigeres Erlebnis zu bieten. „Im Zeitalter der Erfahrung müssen wir den Raum, den wir haben, um unseren vielfältigen und sich entwickelnden Lebensstil zu berücksichtigen, neu überdenken“, sagte Kim.

Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender Daimler AG und Mercedes-Benz AG, hielt am Montagabend eine Grundsatzrede, in der er die Pläne des Unternehmens für eine nachhaltige autonome Zukunft erläuterte. „Wenn man zur CES kommt, fragt man sich 'Was kommt als Nächstes?' – und diese Frage stellen wir uns seit 130 Jahren“, sagte Källenius. Zusammen mit Regisseur James Cameron präsentierte er auf der Bühne das neueste Konzeptfahrzeug von Mercedes-Benz, den Vision AVTR, entstanden in Zusammenarbeit zwischen Mercedes-Benz und dem Film-Franchise von Cameron. Das Auto hat keine Türen und 33 bewegliche, multidirektionale „bionische Klappen“, die wie Schuppen auf einem Reptil aussehen sollen. Das Vision AVTR erkennt Ihren Puls und kann Ihre Atmung spüren. Mercedes hat das Konzeptfahrzeug so konzipiert, dass Passagier und Auto zu einem „symbiotischen Organismus“ verschmelzen.

Präsentation „2020 Tech Trends to Watch“

Steve Koenig und Lesley Rohrbaugh vom CTA präsentierten am Sonntag die „2020 Tech Trends to Watch“ und gaben eine exklusive Vorschau auf die U.S. Consumer Technology Sales & Forecasts vom Januar. Die sprunghaft ansteigende Popularität von Streaming-Diensten zusammen mit 5G-Konnektivität und Geräten mit künstlicher Intelligenz (KI) wird den Umsatz der US-Verbrauchertechnologiebranche 2020 auf ein Rekordvolumen von 422 Milliarden Dollar steigen lassen - das sind fast 4 % Wachstum gegenüber dem letzten Jahr. Weitere Informationen finden Sie unter CTA.tech/SalesandForecasts.

Unveiled Las Vegas

Am Sonntagabend fand eine der größten „CES Unveiled“-Veranstaltungen der Messegeschichte statt, mit mehr als 220 ausstellenden Unternehmen, darunter 98 Start-ups aus dem Eureka Park, dem Start-Up-Hub der CES 2020. Mehr als 1.900 Medienvertreter versammelten sich beim CES Unveiled, um einen Vorgeschmack auf die Innovationen, die diese Woche auf der Messe erstmals vorgestellt werden, zu erhalten. Dazu gehören das Source Hydropanel, das Wasser aus Luft und Strom gewinnen kann; eine intelligente Badematte, die Gewicht, BMI und Körperhaltung aufzeichnet; ein Serviceroboter für Menschen mit Behinderungen; AR/VR-Software, die die Ergebnisse vor und nach dem Training anzeigt und ein intelligentes Thermometer, das die Ofentemperatur misst und anpasst. Alle Highlights können Sie sich hier ansehen.

CES Media Days Die CES Media Days boten an zwei Tagen Preshow-Presseveranstaltungen von CES-Ausstellern, unter ihnen große Marken ebenso wie aufstrebende Start-ups. Neunundzwanzig Unternehmen stellten dabei Produkte vor, wie:

AMD – Der Ryzen 4000 Serie Mobilprozessor, der weltweit erste 7nm-Laptop-Prozessor.

– Der Ryzen 4000 Serie Mobilprozessor, der weltweit erste 7nm-Laptop-Prozessor. Bosch – Vivascope, ein intelligentes Gerät, das digitale mikroskopische Bilder von Zellen erstellt und diese mittels KI analysiert.

– Vivascope, ein intelligentes Gerät, das digitale mikroskopische Bilder von Zellen erstellt und diese mittels KI analysiert. BrainCo – präsentierte das endgültige Modell seiner KI-betriebenen Handprothese, die mit den Gehirnwellen und Muskelsignalen eines Amputierten arbeitet.

– präsentierte das endgültige Modell seiner KI-betriebenen Handprothese, die mit den Gehirnwellen und Muskelsignalen eines Amputierten arbeitet. Brunswick Corporation – stellte den SLX-R 400e vor, ein für 22 Passagiere zertifiziertes Wasserfahrzeug, das eine Geschwindigkeit von 65 mph (rund 105 kmh) erreichen kann.

– stellte den SLX-R 400e vor, ein für 22 Passagiere zertifiziertes Wasserfahrzeug, das eine Geschwindigkeit von 65 mph (rund 105 kmh) erreichen kann. BYTON – kündigte seine erste Welle von Content-Partnerschaften an, darunter ViacomCBS, das auf dem 48-Zoll-Display des digitalen Armaturenbretts des M-Byte-SUV zu sehen sein wird.

– kündigte seine erste Welle von Content-Partnerschaften an, darunter ViacomCBS, das auf dem 48-Zoll-Display des digitalen Armaturenbretts des M-Byte-SUV zu sehen sein wird. Continental Automotive – Natürliches 3D-Centerstack-Display, das dem Fahrer ein 3D-Erlebnis ohne Spezialbrille bietet.

– Natürliches 3D-Centerstack-Display, das dem Fahrer ein 3D-Erlebnis ohne Spezialbrille bietet. HDMI – Ultra High Speed HDMI-Zertifizierungsprogramm, das die Unterstützung aller HDMI 2.1-Funktionen, einschließlich 8K, sicherstellt.

Ultra High Speed HDMI-Zertifizierungsprogramm, das die Unterstützung aller HDMI 2.1-Funktionen, einschließlich 8K, sicherstellt. Hisense – Der Zwei-Zellen-LCD-Fernseher XD9G schichtet zwei Flüssigkristallmodule übereinander in einem einzigen Gehäuse.

– Der Zwei-Zellen-LCD-Fernseher XD9G schichtet zwei Flüssigkristallmodule übereinander in einem einzigen Gehäuse. Hyundai – präsentierte ein Modell des S-A1, eines elektrisch betriebenen „Personal Air Vehicle“, das bis zu vier Passagiere befördern kann.

– präsentierte ein Modell des S-A1, eines elektrisch betriebenen „Personal Air Vehicle“, das bis zu vier Passagiere befördern kann. Impossible Foods – stellte zwei neue pflanzliche Fleischersatzprodukte vor: Impossible Pork und Impossible Sausage.

– stellte zwei neue pflanzliche Fleischersatzprodukte vor: Impossible Pork und Impossible Sausage. Intel Corporation – Kündigte Tiger Lake an, den neuesten Chip in der Familie der Intel Core Mobilprozessoren.

– Kündigte Tiger Lake an, den neuesten Chip in der Familie der Intel Core Mobilprozessoren. LG – OLED (LG Signature OLED 8K) und LCD (LG 8K NanoCell) TV-Modelle, die ein „REAL 8K“ UHD-Bilderlebnis bieten.

OLED (LG Signature OLED 8K) und LCD (LG 8K NanoCell) TV-Modelle, die ein „REAL 8K“ UHD-Bilderlebnis bieten. Living in Digital Times – kündigte mehrere Lifestyle-Produkte an, darunter den mamaRoo sleep™ Stubenwagen und die NEUTROGENA Skin360™ App.

– kündigte mehrere Lifestyle-Produkte an, darunter den mamaRoo sleep™ Stubenwagen und die NEUTROGENA Skin360™ App. Monster – MultiLink-Bluetooth-Technologie, die es mehreren Bluetooth-Geräten ermöglicht, Audio synchron abzuspielen.

– MultiLink-Bluetooth-Technologie, die es mehreren Bluetooth-Geräten ermöglicht, Audio synchron abzuspielen. Panasonic – Der HZ2000 Flaggschiff-OLED-Fernseher mit Unterstützung für den Filmmaker-Modus der UHD Alliance.

– Der HZ2000 Flaggschiff-OLED-Fernseher mit Unterstützung für den Filmmaker-Modus der UHD Alliance. POW Audio – Biz ist ein magnetischer Lautsprecher im Taschenformat, der mit einem 360°-Mikrofon, Echounterdrückung und Rauschunterdrückung überlegene Telekonferenzen ermöglicht.

– Biz ist ein magnetischer Lautsprecher im Taschenformat, der mit einem 360°-Mikrofon, Echounterdrückung und Rauschunterdrückung überlegene Telekonferenzen ermöglicht. Procter & Gamble – Charmin RollBot, ein Konzept-Roboter, der Ihnen Toilettenpapier und die iO, die neue vernetzte elektrische Zahnbürste Oral-B, bringt.

– Charmin RollBot, ein Konzept-Roboter, der Ihnen Toilettenpapier und die iO, die neue vernetzte elektrische Zahnbürste Oral-B, bringt. Qualcomm – Debüt der autonomen Fahrplattform „Snapdragon Ride“.

– Debüt der autonomen Fahrplattform „Snapdragon Ride“. Royole Corporation – stellte den Mirage Smart Speaker vor, einen intelligenten Lautsprecher mit Amazon Alexa-Funktion und einem flexiblen 8-Zoll-AMOLED-Touchdisplay.

– stellte den Mirage Smart Speaker vor, einen intelligenten Lautsprecher mit Amazon Alexa-Funktion und einem flexiblen 8-Zoll-AMOLED-Touchdisplay. Schneider Electronics – Markteinführung der Square D Connected Home Suite für Nordamerika.

– Markteinführung der Square D Connected Home Suite für Nordamerika. Sony – Vorstellung des Elektro-Konzeptfahrzeugs Vision S mit 33 verschiedenen Sensoren und einer neu entwickelten EV-Plattform.

– Vorstellung des Elektro-Konzeptfahrzeugs Vision S mit 33 verschiedenen Sensoren und einer neu entwickelten EV-Plattform. Taiwan Excellence – präsentierte mehrere Innovationen taiwanesischer Unternehmen, darunter Noodoes intuitive Ladestationen für Elektro autos.

– präsentierte mehrere Innovationen taiwanesischer Unternehmen, darunter Noodoes intuitive Ladestationen für Elektro autos. TCL Corp – Die Mini-LED-Displaytechnologie von Vidrian bietet eine erhöhte Helligkeit, einen schärferen Kontrast und eine langlebige Leistung.

– Die Mini-LED-Displaytechnologie von Vidrian bietet eine erhöhte Helligkeit, einen schärferen Kontrast und eine langlebige Leistung. Toyota – präsentierte Woven City, seine „Prototyp-Stadt der Zukunft“, in der autonome Fahrzeuge, innovatives Straßendesign, Smart Home-Technologie, Robotik und neue Mobilitätsprodukte getestet werden können.

– präsentierte Woven City, seine „Prototyp-Stadt der Zukunft“, in der autonome Fahrzeuge, innovatives Straßendesign, Smart Home-Technologie, Robotik und neue Mobilitätsprodukte getestet werden können. UHD Alliance – kündigte zwei weitere Fernsehpartner für seine „Filmmaker Mode“-Initiative an: Samsung und Phillips.

– kündigte zwei weitere Fernsehpartner für seine „Filmmaker Mode“-Initiative an: Samsung und Phillips. Valeo – stellte seinen autonomen, elektrischen Lieferdroiden-Prototypen „Valeo eDeliver4U“ vor.

– stellte seinen autonomen, elektrischen Lieferdroiden-Prototypen „Valeo eDeliver4U“ vor. ZF - Halbautomatische Level 2+-Antriebssysteme für PKW und vollautomatische Level 4-Antriebssysteme für Nutzfahrzeuge.

CMO Insights – „Putting the C in CMO“...

Als Teil des CMO Insights Track wurden in dieser Konferenzsitzung CMOs von führenden Unternehmen vorgestellt, die über Wachstum, revolutionäre Veränderung und die Rolle, die Marketing im Geschäftsleben spielen sollte, sprachen. Zu den Referenten gehörten Jean Foster, SVP, Marketing and Communications, CTA, Jennifer Berman, CMO, Insider, Diana O’Brien, Global Chief Marketing Officer, Deloitte, und Deborah Wahl, General Motors Global Chief Marketing Officer, General Motors.

Die Eröffnung der Messe ist auch der Auftakt zur Global Tech Challenge, die von CES und der World Bank Group präsentiert wird. Die Global Tech Challenge wird sich auf drei Bereiche konzentrieren: Gesundheit, geschlechtsspezifische Barrieren und Technologien, die es den Gemeinschaften ermöglichen, widerstandsfähiger gegen Katastrophen und Klimawandel zu sein.

Auf CES.tech/Live finden Sie Live-Updates von der CES 2020 einschließlich Keynotes, Sessions, Produktankündigungen und Berichte von den Messeständen. Laden Sie CES b-roll herunter und schauen Sie sich hier eine Gallerie mit hochauflösenden Bildern an. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf CES.tech.

Schauen Sie auf der Seite mit denHauptrednern an, um einige der 1.100 Branchenvisionäre zu sehen, die auf der CES 2020 sprechen werden.

Die CES-App bietet Ihnen alles, was Sie für die Planung und die Navigation auf der CES 2020 benötigen. Die CES 2020-App finden Sie über das Suchwort „CES 2020“ in Ihrem App Store oder auf CES.tech/CESApp.

Über die CES:

Die CES® ist das größte und einflussreichste Technologie-Event der Welt - das Testfeld für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier machen die größten Marken der Welt Geschäfte und treffen neue Partner, und die interessantesten Innovatoren stehen auf die Bühne. Die Consumer Technology Association (CTA)® ist Eigentümer und Veranstalter der Messe. Die CES präsentiert alle Aspekte des Technologiesektors. Weitere Informationen finden Sie auf CES.tech und folgen Sie der CES auf social.

Über die Consumer Technology Association:

Die CTA® ist der größte Branchenverband für Technologie in Nordamerika. Unsere Mitglieder sind weltweit führenden Innovatoren – von Start-ups bis hin zu globalen Markenunternehmen. Sie beschäftigen in den USA mehr als 18 Millionen Menschen. Die CTA ist zudem Eigentümer und Veranstalter der CES® – der größten, einflussreichsten Technologiemesse der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter CTA.tech. Folgen Sie uns unter @CTAtech.

