BUSINESS WIRE: Covetrus annuncia cambiamenti nel gruppo dirigente

07.01.2020 - 21:07 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

Mike Ellis, David Hinton e Georgia Wraight promossi alla carica di vicepresidente esecutivo; Ellis e Hinton, veterani del settore, assumeranno ulteriori responsabilità a livello internazionale

PORTLAND, Maine (BUSINESS WIRE) 07.01.2020

Covetrus™ (NASDAQ: CVET), un leader mondiale nel settore dei servizi e della tecnologia per la salute degli animali, annuncia vari cambiamenti nel gruppo dirigente anche a livello regionale.

Con entrata in vigore il 7 gennaio 2020, Mike Ellis, già direttore per l’Europa, è stato promosso alla carica di vicepresidente esecutivo e inizierà a dirigere anche le operazioni in Nord America, mentre David Hinton, promosso pure alla carica di vicepresidente esecutivo, aggiungerà la direzione delle operazioni di approvvigionamento globale alle sue attuali responsabilità in qualità di direttore per i mercati APAC ed emergenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200107006021/it/

Nicholas Jansen, Rapporti con gli investitori

nicholas.jansen@covetrus.com | (207) 550-8106

Kiní Schoop, Pubbliche relazioni

kini.schoop@covetrus.com | (207)550-8018