BUSINESS WIRE: Cyverse AG aus Zürich nimmt am Weltwirtschaftsforum in Davos teil

Die Cyverse AG, ein führender Anbieter von Softwarelösungen der nächsten Generation für die Cybersicherheit, hat heute die Teilnahme von CEO und Gründerin Shira Kaplan in ihrer Eigenschaft als Young Global Leader (YGL) am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos bestätigt. Ihre Anwesenheit in Davos verstärken wird der Seed-Investor von Cyverse, Itay Shlomo.

Im Rahmen der zahlreichen stattfindenden YGL- und WEF-Veranstaltungen wird Shira Kaplan zusammen mit führenden Vertretern von Oracle, Collins Aerospace und ABB Schweiz auf einer Podiumsdiskussion von Swiss Global Enterprise zum Thema digitale Fertigung in der Schweiz sprechen. Zudem nimmt sie am Mittagessen über die Zukunft intelligenter Investitionen des Value-Investors Guy Spier aus Zürich teil.

Die Cyverse AG ist in jüngster Zeit ins Blickfeld von Investoren und Kunden gerückt, da ihr mehrere bedeutende Transaktionen in der DACH-Region gelungen sind. Das Unternehmen ist als Vermittler zwischen Anbietern von Cybersicherheit nach dem neuesten Stand der Technik und multinationalen Unternehmen tätig und hat in den letzten Jahren Sicherheitslösungen für über 50 große multinationale Unternehmen in der Region bereitgestellt sowie Dutzende von Vorständen, Geschäftsführungsmitglieder und Führungskräfte auf Lernreisen zu Cybersicherheit nach Israel geschickt.

Für weitere Informationen zur Teilnahme von Cyverse am WEF und zur Vereinbarung von Treffen besuchen Sie bitte www.cyverseindavos.com.

Über die Cyverse AG:

Die Cyverse AG mit Sitz in Zürich ist ein führender Anbieter von erstklassigen Softwarelösungen der nächsten Generation für die Cybersicherheit. Mit über 50 multinationalen Kunden in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Skandinavien stellt Cyverse Lösungen in den Bereichen OT-/IoT-Cybersicherheit, automatisierte Penetrationstests und Breach-and-Attack-Simulation, automatisierte Überwachung und Verhütung im Darknet, automatisierte Phishing-Kampagnen, Erkennung und Reaktion an Endpunkten, automatisierte Cybersicherheitsbewertung durch Externe und automatisierte Datenklassifizierung nach GDPR-Vorgaben bereit. Cyverse bietet zudem erstklassige Cybersicherheitsdienstleistungen wie VIP-Cyberabwehr, Sicherheitsbewertung und Penetrationstests sowie Reaktion auf Vorfälle und Schulungen zur Sensibilisierung für Cyberthemen in englischer und deutscher Sprache an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cyverse.ch.

