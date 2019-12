BUSINESS WIRE: Dahua, con la soluzione Safe City, riduce i tassi di criminalità a Brienon-sur-Armançon

26.12.2019 - 17:38 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HANGZHOU, Cina (BUSINESS WIRE) 26.12.2019

Situata nella Francia centro-settentrionale, Brienon-sur-Armançon è una cittadina di circa 3.300 abitanti che usufruisce di un'avanzata rete stradale, ma colpita tuttavia da un'intensa attività criminale. Per migliorare la sicurezza urbana, la municipalità locale ha scelto di adottare la soluzione Safe City di Dahua.

I problemi

Gli ostacoli più importanti da superare erano due. In primo luogo, la cittadina era dotata di una forza di polizia meno che efficiente: un solo poliziotto era incaricato della sicurezza di tutti e 3.300 gli abitanti. In secondo luogo, Brienon-sur-Armançon non disponeva del cablaggio necessario per i moderni sistemi di videosorveglianza.

La soluzione

Dahua Technology (SZSE:002236) ha fornito una soluzione su misura, completa di numerosi dispositivi avanzati come le telecamere PTZ (Pan/Tilt/Zoom), panoramiche, termiche, ANPR (Automatic Number Plate Recognition) e altro ancora.

Vivid Gu

gu_jun1@dahuatech.com