BUSINESS WIRE: Die Königliche Kommission von AlUla startet ihr zweites Winter at Tantora Festival, das Kultur und Geschichte in Saudi-Arabien zelebriert

Eine Zeitreise durch Jahrhunderte der Geschichte beim Winter at Tantora ab dem 19. Dezember

ALULA, Saudi-Arabien (BUSINESS WIRE) 20.12.2019

Das zweite Winter at Tantora Festival in AlUla im Nordwesten von Saudi-Arabien beginnt heute – eine dreimonatige Feier, die das Beste an internationaler Musik, Kunst und Kultur zeigt, die Ost und West verbindet, wie es der Region AlUla seit Tausenden von Jahren tut.

Es ist nur wenige Monate her, dass Saudi-Arabien für Bürger aus 49 Ländern Touristenvisa einführte, die das Königreich mit dem UNESCO-Weltkulturerbe in Hegra in AlUla unter den Teilnehmern einer weltweiten Marketingkampagne zugänglicher machen als je zuvor.

Das Festival ist Teil des Kulturmanifests, das von den Festivalorganisatoren, der Königlichen Kommission von AlUla, im Oktober in Paris als Teil einer langfristigen Strategie zur Transformation der Region und zur Öffnung der Region als ein weltweit lebendiges Museum und Ort für Kultur, Geschichte und Künste ins Leben gerufen wurde.

Winter at Tantora wird ab dem 19. Dezember 12 Wochenenden abdecken und eine breite Palette von Veranstaltungen ausrichten, darunter die weltberühmte Rallye Dakar; das Internationales Ballonfestival; das zweitlängste Pferdelangstreckenrennen der Welt; das erste Wüstenpoloturnier der Welt und willkommene Pop-up-Restaurants von weltweit bekannten Restaurants.

Das spektakuläre Maraya-Theater mit verspiegelter Wand und einer Kapazität von 500 Plätzen und Opernklangqualität ist während des gesamten Festivals die Heimat einiger der weltweit führenden Interpreten, die von Omar Khairat bis Andrea Bocelli reichen.

Festivalbesucher können auch junge Mitglieder der AlUla-Gemeinschaft treffen und sich mit ihnen austauschen. Sie profitieren von einer Vielzahl von Schulungsprogrammen in den Bereichen Bewirtung, Kultur, Natur und Umwelt und studieren im Ausland, darunter 24 Männer und Frauen, am FERRANDI Paris, ein kulinarisches Institut in Paris.

Diese jungen Köche werden während des Festivals mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Experten zusammenarbeiten und eine erstklassige Küche kreieren, die lokale Zutaten aus dem fruchtbaren AlUla-Tal enthält und traditionelle Rezepte mit moderner Küche verbindet.

RCU CEO Amr AlMadani sagt: „Festivalbesucher haben die einmalige Gelegenheit, einen der unentdeckten Orte der Welt und seine spektakulären Kulturerbestätten zu besuchen und zu erleben, bevor wir sie im Oktober 2020 wieder für die Welt öffnen.

Sie erhalten einen verlockenden Einblick in einen Ort, der seit Tausenden von Jahren ein kultureller Knotenpunkt ist, und die Gelegenheit, ihn in Ruhe aus einem Heißluftballon zu betrachten, voll Adrenalin, mit einem offenen Doppeldecker über Wüste und Berge zu schweben oder versteckte Schluchten in traditionellen Land Rovers zu erkunden.“

Die Königliche Kommission von AlUla hat auch umfangreiche Infrastrukturarbeiten am Flughafen AlUla abgeschlossen: Die Kapazität wurde auf 400.000 Besucher pro Jahr vervierfacht, und die lokalen Gebirgsresorts wurden ausgebaut, um das Besuchererlebnis zu verbessern.

AlUla wird ein weltweites Ziel für diejenigen sein, die eine einzigartige Erfahrung der vollen Bedeutung und des Kontextes der Landschaft suchen. Eine Erfahrung, die das natürliche und kulturelle Erbe als eine Lebensumgebung vereint. Durch den Schutz unserer wertvollen Landschaften und des kulturellen Erbes wird dieses Freilichtmuseum das Geschenk des Königreichs an die Welt sein und bemerkenswerte und bleibende Erinnerungen schaffen.

„Authentic AlUla“, das Eröffnungswochenende, ist eine Feier, die in AlUla verwurzelt ist und den Beginn der Winterpflanzsaison an der legendären Tantora-Sonnenuhr markiert, nach der das Festival benannt ist. Es ist das erste von 12 speziellen Themenwochenenden.

Hinweise für Redakteure

Wenn Sie mehr über das Winter at Tantora Festival und Einzelheiten zu Paketen sowie zu Unterhaltungs- und Kulturprogrammen erfahren möchten, melden Sie sich bei www.experiencealula.com an.

Um mehr darüber zu erfahren, wie die Königliche Kommission von AlUla mit der Gemeinschaft zusammenarbeitet, um ein Tourismusziel von Weltrang zu entwickeln, melden Sie sich bei www.rcu.gov.sa an.

