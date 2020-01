BUSINESS WIRE: Emendo Biotherapeutics wirbt 61 Mio. USD zur Förderung von genomeditierenden Therapeutika der nächsten Generation ein

15.01.2020 - 17:14 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Ausbau der strategischen Partnerschaften mit AnGes und Takeda

Weiterentwicklung der neuartigen Gene Editing-Plattform OMNI in eine breite Pipeline von Therapieprodukten

NEW YORK (BUSINESS WIRE) 15.01.2020

Emendo Biotherapeutics, ein führender Anbieter von Gene Editing-Lösungen auf Basis synthetischer Biologie zur Bekämpfung unheilbarer Krankheiten, hat heute eine Serie-B-Investition in Höhe von 61 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Investition unter Führung des in Japan ansässigen Biopharma-Unternehmens AnGes, Inc., reflektiert das strategische Interesse des Unternehmens an einer Partnerschaft mit Emendo bei der Entwicklung spezifischer Indikationen.

„Diese Finanzierung bildet eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung unserer eigenen Gene Editing-Plattform OMNI zu einer breiten klinischen Produktpipeline zur Bekämpfung schwerwiegender, unheilbarer Krankheiten“, so Dr. David Baram, President & CEO von Emendo Biotherapeutics. „Wir sind dankbar für diese massive Unterstützung durch so viele hochrangige Investoren und strategische Partner wie etwa AnGes, OrbiMed Advisors, OrbiMed Israel Partners und Takeda Ventures, die unsere Vision teilen, mit dieser leistungsstarken Wissenschaft transformative Arzneimittel zu entwickeln.“

Mit OMNI, einer allelespezifischen Gene Editing-Plattform der nächsten Generation auf Basis synthetischer Biologie, nimmt Emendo Biotherapeutics eine Vorreiterstellung bei der Ausschöpfung des Potenzials von Genome Editing ein. Im Jahr 2019 gab Emendo Takeda die Möglichkeit, das OMNI Nuklease-Gene-Edition-Programm für zwei Forschungs- und Entwicklungsziele zu nutzen. Emendo erhielt eine verdeckte Investition von Takeda Ventures, die in die Serie-B-Investition umgewandelt wurde.

Die OMNI-Technologie von Emendo ermöglicht präzises Gene Editing unter Beibehaltung hoher Effizienzen, um dominierende Indikationen wie beispielsweise die durch Mutationen des neutrophilen Elastasegens ELANE bedingte, schwerwiegende kongenitale Neutropenie (SCN) gezielt zu behandeln. Dominante Indikationen stellen einen Großteil der genetisch bedingten Erkrankungen dar, die bis heute nicht heilbar sind.

Über AnGes

Das japanische Biopharmazie-Unternehmen AnGes mit Sitz in Tokio und Osaka ist auf die Entwicklung und Vermarktung von genbasierten Arzneimitteln, einschließlich Gentherapie und Oligonukleotidmoleküle, spezialisiert. HGF-Plasmid, das führende Produkt von AnGes, erhielt 2019 eine bedingte Zulassung in Japan. Es handelt sich um ein DNA-Plasmid zur Codierung des Gens für den menschlichen Hepatozyten-Wachstumsfaktor (HGF), einen angiogenetischen (das neue Wachstum der Blutgefäße anregender) Faktor für kritische Beinischämie (CLI). AnGes arbeitet außerdem an der Entwicklung des NF-kB Decoy-Oligonucleotid zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.anges.co.jp.

Über Emendo

Emendo Biotherapeutics revolutioniert die auf Genome Editing basierende Arzneimittelbranche mit seinen neuartigen CRISPR-Nukleasen, fortschrittlichen und branchenführenden Protein-Engineering-Plattformen, vielseitigen klinischen Programmen und einem umfangreichen Portfolio an geistigen Schutzrechten. Weitere Informationen finden Sie unter www.emendobio.com.

