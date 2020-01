BUSINESS WIRE: Erste Backhaul-Verbindungen von 2 Gbps für Ooredoo Algeria mit SIAE MICROELETTRONICA

21.01.2020 - 09:00 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Ooredoo, ein führender Anbieter von Mobilfunkdiensten, hat SIAE MICROELETTRONICA, einen führenden Anbieter von Funktechnologie im Mikrowellen- und Millimeterwellenbereich für Mobile Backhaul, mit dem Ausbau seines Netzes beauftragt, um dem zunehmenden Datenverkehr in Algerien Rechnung zu tragen.

Um den wachsenden Transportanforderungen neuer Zugangstechnologien und dem zunehmenden Datenbedarf in der Region nachzukommen, modernisiert Ooredoo Algeria seine Infrastruktur durch die Erhöhung der Kapazitäten im gesamten Netz. Ooredoo setzt hier eine Multiband-Verbindung von SIAE MICROELETTRONICA ein, die eine glasfaserähnliche Multigigabit-Leistung erreicht. Eine Multi-Band-Verbindung koppelt ein 80-GHz-Band mit einem herkömmlichen Frequenzband zur Erzielung einer hohen Kapazität und größeren Reichweite für die entsprechenden Verbindungen. SIAE MICROELETTRONICA sorgt bereits in drei der fünf Regionen des Landes für die Vernetzung.

SIAE MICROELETTRONICA hat die ersten beiden Multi-Band-Verbindungen in den Provinzen Blida und Boumerdes in Betrieb genommen, die über Entfernungen von 5 Kilometern mindestens 2 Gb/s Daten transportieren.

„Mit dieser Multi-Band-Verbindung implementiert Ooredoo Algeria diese Technologie zum ersten Mal und setzt damit in der Infrastruktur die neuste Technologie ein“, sagte Abdelkrim Melab, Leiter der Übertragungstechnik bei Ooredoo Algeria. Er ergänzte: „Jeder technologische Fortschritt in unserem Netz soll die Dienstqualität für ein besseres Benutzererlebnis verbessern. Die Technologie von SIAE MICROELETTRONICA hilft uns, dieses Ziel zu erreichen.“

„Dieses Projekt festigt unseren Stand als strategischen Technologieanbieter bei Ooredoo Algeria und ergänzt unsere bereits bestehenden kompakten und modularen Knotenkonfigurationen im Mikrowellenbereich mit hoher Kapazität“, so Nicola Bonzanino, Vertriebsleiter Afrika von SIAE MICROELETTRONICA. Er fügte hinzu: „Es ist uns eine Freude, Ooredoo bei ihren Geschäftsziele zu unterstützen.“

Über SIAE MICROELETTRONICA

SIAE MICROELETTRONICA, führend im Bereich drahtloser Kommunikationstechnologie, bietet Betreibern fortschrittliche Lösungen für Transport, Services und Design im Mikrowellen- und Millimeterwellenbereich. SIAE MICROELETTRONICA entwickelt und produziert seine eigenen HF-Komponenten in einem eigenen HF-Labor, Reinraumanlagen und einer intelligenten Anlage für die Fertigung 4.0 von SMT der nächsten Generation zur kompletten Produktmontage. Weitere Informationen unter http://www.siaemic.com

Über OOREDOO ALGERIA

Seit August 2004 in Algerien tätig, bietet die algerische Tochtergesellschaft der Ooredoo Telecommunications Group, Ooredoo Algeria, 3G- und 4G-Mobilfunkdienste für Unternehmen und Privatpersonen an. Bis zum 31. Dezember 2018 erwirtschaftete Ooredoo Algeria einen Umsatz von 88,3 Milliarden DZD und hatte mehr als 13,8 Millionen Nutzer. Ooredoo Algeria ist der einzige Mobilfunkbetreiber, der 4G-Dienste in 48 Provinzen Algeriens anbietet.

