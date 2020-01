BUSINESS WIRE: Erwan Menard, Direttore soluzioni di modernizzazione applicazioni e infrastruttura presso Google Cloud, si unisce al Consiglio di amministrazione di Kalray

16.01.2020 - 22:07 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

GRENOBLE, Francia (BUSINESS WIRE) 16.01.2020

Kalray (Parigi:ALKAL) (Euronext Growth Parigi: ALKAL), pioniere nello sviluppo di processori per nuovi sistemi intelligenti, oggi ha annunciato che il Consiglio di amministrazione della società ha nominato Erwan Menard, uno dei principali esperti mondiali nel campo dell’archiviazione dei dati aziendali per il cloud, alla carica di membro indipendente del Consiglio. Menard, che ha 46 anni di età e opera dalla sede californiana, mette al servizio dell’azienda la sua competenza strategica nella tecnologia dell’infrastruttura e dell’archiviazione per data center e il cloud, appoggiando le ambizioni di Kalray in questo settore.

Attualmente Menard è responsabile del portafoglio di soluzioni di modernizzazione applicazioni e infrastruttura presso Google Cloud.

