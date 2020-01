BUSINESS WIRE: Esri partecipa con HERE Technologies al CES 2020

02.01.2020 - 18:20 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Gli esperti di Esri spiegheranno come i dati di localizzazione possano aiutare i rivenditori ad assumere decisioni commerciali migliori

REDLANDS, California (BUSINESS WIRE) 02.01.2020

Esri, leader globale quanto ad intelligence territoriale, ha annuncito oggi che parteciperà all’edizione di quest’anno della fiera Consumer Electronics Show (CES) che si svolgerà a Las Vegas in Nevada dal 7 al 10 gennaio. Esri parteciperà a una discussione moderata dall’azienda specializzata in dati di localizzazione HERE Technologies in merito a come le tecnologie geospaziali possano aiutare le imprese ad assumere decisioni più informate basandosi su dati geografici, come l’apertura di nuovi punti vendita.

Chi:

Jeffrey Peters, Direttore, Sviluppo delle attività globali, Esri

Jason Bettinger, Direttore senior e Responsabile della divisione Vendita al dettaglio e Servizi finanziari, Americhe, HERE Technologies

Cosa:

utilizzo di una nuova classe di dati di localizzazione per decidere dove aprire il prossimo punto vendita: HERE Technologies ne parla con Esri

I rivenditori al dettaglio con negozi fisici continuano a innovare, proponendo nuovi formati ed esperienze di acquisto attingendo, tra l’altro, a dati di alta qualità per selezionare il sito del loro prossimo punto vendita.

Jo Ann Pruchniewski

Relazioni pubbliche, Esri

Cellulare: 301-693-2643

Email: jpruchniewski@esri.com