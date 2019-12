BUSINESS WIRE: Esri stipula un contratto di licenza con la Commissione europea

20.12.2019 - 21:12 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Il nuovo contratto prevede la fornitura di strumenti geospaziali per il braccio esecutivo dell’Unione europea

ROTTERDAM, Paesi Bassi (BUSINESS WIRE) 20.12.2019

Esri, leader globale quanto ad intelligence territoriale, ha annunciato oggi di avere stipulato un accordo quadro generale (general master agreement, GMA) di durata quadriennale con la Commissione europea. L’accordo in oggetto permetterà alla Commissione europea e a talune Agenzie esecutive di usare il software di Esri e implementare la suite completa di prodotti ArcGIS in un’architettura per sistemi informativi geografici (geographic information system, GIS) scalabile e basata su standard aperti.

Adottato e implementato dai distributori europei di Esri, l’accordo quadro generale sancisce inoltre i termini e le condizioni che altri istituti, agenzie ed enti dell’UE possono usare per accedere al prodotti di Esri.

Jo Ann Pruchniewski

Relazioni pubbliche, Esri

Cellulare: 301-693-2643

Email: jpruchniewski@esri.com