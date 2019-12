BUSINESS WIRE: Everfuel erhält Zuschuss für die Errichtung einer großangelegten Wasserstoff-Produktionsanlage in Dänemark

23.12.2019 - 23:25 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Everfuel Europe A/S (Everfuel) hat von der dänischen Energieagentur einen Zuschuss von über 6 Millionen Euro zugeteilt bekommen. Das Geld ist für das Projekt HySynergy bestimmt, das die Errichtung einer großangelegten auf Elektrolyse basierenden Wasserstoff-Produktionsanlage an der Raffinerie von Shell im dänischen Fredericia zum Ziel hat.

„Wir arbeiten seit zwei Jahren an diesem Projekt und freuen uns, dass Jacob Krogsgaard und sein Team bei Everfuel einen weiteren wichtigen Schritt zur Realisierung der Produktion von erneuerbarem Wasserstoff neben der Raffinerie in Fredericia unternehmen. Die Anlage wird das Rückgrat für die erneuerbare Wasserstoffversorgung in Dänemark bilden, sowohl für die Raffinerie selbst als auch für die leichten und hochleistungsfähigen Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge in der Gegend“, so Jon André Løkke, CEO von Nel (NEL, OSE: NEL), das eine Minderheitsbeteiligung an Everfuel hält.

Die dänische Energieagentur hat einen Zuschuss von über 6 Millionen Euro für die Entwicklung der Wasserstoffproduktionsanlage HySynergy in Fredericia, Dänemark, erteilt. Everfuel wird der Eigentümer und Betreiber der Wasserstoffproduktionsanlage sein, während Shell der Hauptabnehmer von Wasserstoff des Elektrolyseurs sein wird. Everfuel wird darüber hinaus Wasserstoffspeicher und Ladestationen für Wasserstoff-Trailer installieren sowie Wasserstoff-Trailer betreiben, um die Wasserstoffversorgung in Dänemark zu gewährleisten.

Die Parteien werden sich weiterhin für die mit dem Projekt verbundenen Genehmigungen und Vereinbarungen bemühen und planen, in der ersten Hälfte 2020 weitere Details über das Projekt zu liefern. Die Anfangskapazität des Elektrolyseurs wird 20 MW betragen, während der Standort Fredericia eine Kapazitätssteigerung von bis zu 1GW bewältigen kann.

Die Aktionäre von Everfuel sind E.F. Holding (80,1 %) und Nel (19,9 %).

