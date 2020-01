BUSINESS WIRE: ExaGrid annuncia prenotazioni e ricavi da record per il Q4-2019 e l'esercizio fiscale 2019

07.01.2020 - 20:39 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

La crescita a doppie cifre è stata attribuita a una marcata attenzione alle alleanze strategiche, alle collaborazioni coi rivenditori e alle vendite ad aziende globali

MARLBOROUGH, Mass. (BUSINESS WIRE) 07.01.2020

ExaGrid®, importante fornitore di archiviazione intelligente iperconvertita per backup con deduplicazione di dati, oggi ha annunciato prenotazioni e ricavi da record per il quarto trimestre 2019 conclusosi in dicembre, oltre a un esercizio fiscale 2019 da record. ExaGrid ha registrato una crescita notevole nelle Americhe, in America Latina e nelle regioni EMOA e APAC.

“È stato il nostro trimestre ed esercizio fiscale migliore di sempre per quanto riguarda le prenotazioni e i ricavi”, ha commentato Bill Andrews, CEO e Presidente di ExaGrid. “Abbiamo aggiunto oltre 100 nuovi clienti, con un numero record di ordini di acquisti a sei cifre da parte di clienti nuovi. Abbiamo raggiunto una crescita a doppie cifre nello stesso trimestre un anno fa. ExaGrid si rivolge particolarmente a organizzazioni con esigenze di archiviazione di centinaia di terabyte e petabyte di dati di backup”.

