BUSINESS WIRE: FLIR kündigt mehrere Kameras für die Sicherheit wichtiger Infrastruktur und Stadtlandschaften an

Drei neue neig- und schwenkbare, zoomfähige Sicherheitskameras bieten Bereichsschutz mit geringer und großer Reichweite unter allen Bedingungen

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute die Einführung von drei kuppelförmigen schwenk-/neigbaren zoomfähigen (Pan-Tilt-Zoom – PTZ) Sicherheitskameras bekannt, einschließlich zweier Doppelsensorkamera-Serien zur Installation an Standorten mit wichtiger Infrastruktur: die FLIR Elara™ DX-Serie und die FLIR Saros™ DM-Serie, sowie eine hochauflösende Kamera für den sichtbaren Bereich zum Sicherheitseinsatz in Stadtlandschaften, nämlich die FLIR Quasar™ 4K IR PTZ. Die neuesten FLIR-Sicherheitsprodukte bieten zahlreiche Optionen für Linsen für geringe und große Reichweiten, um bei Tag und Nacht akkuraten Bereichsschutz für wichtige Infrastruktur, entfernt liegende Standorte und urbane Umgebungen zu ermöglichen.

Angesichts der erhöhten Sicherheitsanforderungen für wichtige Infrastrukturstandorte wie Versorgungseinrichtungen oder Verkehrszentren bieten die neuesten FLIR-Kameras sowohl Wärmebildgebung als auch 4K-hochauflösende Sensoren; die Elara DX-Serie und die Saros DM-Serie verschaffen erstklassigen, sicheren Bereichsschutz bei nahezu allen Wetter- und Lichtverhältnissen. Die FLIR Elara DX-Serie bietet die Kapazität für große Sichtweite, Infrarotbeleuchtung und ein ferngesteuert bedienbares Wischerblatt, um auch bei außerordentlich schwierigen Umweltbedingungen klare Sicht zu gewährleisten. Die kompaktere Saros DM-Serie bietet Kapazität für kürzere Sichtweiten und besitzt ein wetterfestes Gehäuse. Beide Serien bieten acht verschiedene Optionen für Linsen, damit die Geräte der jeweiligen Anwendung und Umwelt des Kunden angepasst werden können.

Die Quasar 4K IR PTZ bietet für den wachsenden Markt für Sicherheit in Großstädten eine hochauflösende Videoqualität im sichtbaren Bereich mit hervorragenden Leistungen auch bei dunklen Lichtverhältnissen, um den Bedienern eine verlässliche Beobachtung von großen und belebten Überwachungsbereichen zu ermöglichen.

Alle drei neuen FLIR-Sicherheitskameras bieten eine umfassende Komplettlösung mit nahtloser Integrierung in United VMS von FLIR Systems, die Plattform für das Videomanagementsystem (VMS), oder sie können als ergänzende Lösung in andere größere VMS-Plattformen integriert werden.

„Durch unsere neuesten Produkte liefert FLIR fortschrittliche Kameras, die spezifisch für den Bereichsschutz und die sich weiterentwickelnden Sicherheitsbedürfnisse hinsichtlich wichtiger Infrastrukturstandorte und Städte konstruiert sind“, sagte Travis Merrill, President der Commercial Business Unit bei FLIR. „Mit dem Zweck kontinuierlicher Situationskenntnis in unterschiedlichen Umgebungen, einschließlich Versorgungseinrichtungen, Datenzentren, Öl- und Gasfelder, Flughäfen oder Städte, sind diese Kameras für den Bereichsschutz so konzipiert, dass sie selbst rauen Umweltbedingungen widerstehen, um dabei zu helfen, die Sicherheit der Standorte und der Menschen zu garantieren.“

Die Saros DM-Serie ist ab sofort lieferbar, während sowohl die Elara DX als auch die Quasar 4K IR PTZ ab dem ersten Halbjahr 2020 zur Verfügung stehen werden, und zwar über das Netzwerk von bewährten Händlern und Integratoren von FLIR Systems.

Über FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes Industrietechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf intelligenten Sensorlösungen für Verteidigungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Die Vision von FLIR Systems ist, als „sechster Sinn der Welt“ zu dienen und Technologien zu entwickeln, die Fachleuten helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Leben und Lebensumfeld schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

