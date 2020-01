BUSINESS WIRE: Florian Kawohl entra a far parte di H.I.G. Bayside Capital con funzioni di amministratore delegato

22.01.2020 - 18:37 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDRA (BUSINESS WIRE) 22.01.2020

H.I.G. Capital, primario investitore internazionale con oltre 31 miliardi di euro di capitale in gestione, è lieta di annunciare la nomina di Florian Kawohl alla carica di Managing Director di Bayside Capital, la consociata di H.I.G. Capital specializzata in investimenti in debiti in sofferenza. Florian lavorerà da entrambe le sedi di Amburgo e Londra.

Florian vanta 24 anni di esperienza nel settore.

