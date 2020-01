BUSINESS WIRE: Forter ist laut Frost & Sullivan 2020 Radar Report Marktführer in der Betrugsprävention im Bereich E-Commerce

07.01.2020 - 22:17 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Enterprise Fraud Prevention Platform von Forter steht für „Weltklasse-Innovation“ und demonstriert einen vollständig neuen Ansatz für das Management von Betrug und Missbrauch

Forter ist laut dem 2020 Frost Radar Marktführer im Bereich E-Commerce-Betrugsprävention und erhielt im gleichen Bericht die höchste Bewertung für Innovation auf dem US-Markt für E-Commerce-Betrugsprävention. Der Bericht der führenden Analystenfirma Frost & Sullivan hebt die Echtzeit-Betrugsschutztechnologie von Forter hervor, die Händler schützt und gleichzeitig ein optimales Erlebnis an allen Berührungspunkten mit dem Verbraucher bietet.

„Mit der weiteren Zunahme der Betrugsfälle im E-Commerce sind die traditionellen Ansätze zur Betrugsprävention, die sich auf Transaktionen konzentrieren, nicht mehr effektiv, um die raffinierten Betrüger von heute zu stoppen“, sagt Vikrant Gandhi, Industry Director, Information & Communications Technologies, Frost & Sullivan. „Forter zeichnet sich in der Branche durch seine Fähigkeit aus, eine breite Palette an Betrugspräventionslösungen anzubieten, einschließlich Kontoschutz, Zahlungsschutz und Richtlinienmissbrauch, und schützt so die sämtliche Verbrauchertransaktionen mit einer Plattform der Unternehmensklasse.“

E-Commerce-Betrug auf dem Vormarsch - Prävention erfordert einen neuen, vertrauensbasierten Ansatz

Der weltweite E-Commerce-Umsatz wird im Jahr 2020 voraussichtlich 4 Billionen Dollar übersteigen, wobei die Online-Umgebung der bevorzugte Kanal für betrügerische Aktivitäten sein wird.

Zusätzlich zum Kreditkartenbetrug stellt der Radar-Bericht fest, dass Datenverletzungen zunehmend sensible, persönliche Daten von Millionen von Verbrauchern aufdecken, die für Account Take Over (ATO)-Betrug verwendet werden.

Dem Bericht zufolge seien „der Schutz der Einzelhändler vor E-Commerce-Betrug durch die Identifizierung von risikoreichen Transaktionen und die Unterstützung und der Schutz neuerer Serviceerfahrungen die beiden wichtigsten Schwerpunkte“, wobei die „richtige Balance zwischen Betrugsmanagement, Umsatzsteigerung und Kundenerlebnis“ im Vordergrund stehe.

Forter – die Zukunft der Betrugsprävention im E-Ccommerce

Forter hat als Vorreiter die einzige Lösung der Branche entwickelt, mit der das Vertrauen an jedem Punkt der Verbraucherreise bewertet werden kann. Die Forter-Plattform, die jährlich E-Commerce-Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 150 Milliarden Dollar verarbeitet, bietet den umfassendste Einblick sowohl des legitimen Verbraucherverhaltens als auch des betrügerischen Verhaltens in Unternehmen und Branchen weltweit.

Die Wettbewerbsstärken von Forter als Branchenführer im 2020 Frost Radar basieren auf:

der Fähigkeit von Forter, hochintegrierte, datengesteuerte und anpassbare Implementierungen anzubieten, die Unternehmen in jeder Phase des Kundenlebenszyklus in Echtzeit schützen;

dem enormen globalen Betrugsnetzwerk von Forter, das es dem Unternehmen ermöglicht hat, die erforderlichen Daten zu erfassen, die für die Bereitstellung einer Vielzahl unterscheidlicher Services auf einer einzigen Plattform erforderlich sind;

dem Data Science Team und den Experten Experten von Forter für den Betrugsbereich, die die Plattform mit neuen Betrugs- und Angriffsmethoden „füttern“, damit sie Betrügern immer einen Schritt voraus ist.

„Die Zukunft des Handels wandelt sich von reinen Transaktionen zu Beziehungen, jederzeit und überall. Durch die Bewertung des Vertrauens an jedem Punkt der Kundenreise und die Nutzung unseres globalen Händlernetzwerks kann nur Forter Einzelhändlern die erforderlichen Informationen in Echtzeit zur Verfügung stellen, die es ermöglichen, Betrüger in Echtzeit zu stoppen und das bestmögliche Kundenerlebnis zu garantieren“, so Michael Reitblat, Mitgründer und CEO von Forter. „Die Nennung als Marktführer im Frost Radar Report bestätigt unseren Ansatz, die branchenweit einzige Plattform der Enterprise-Klasse anzubieten, die Einzelhändler dabei unterstützt, tiefere Kundenbeziehungen aufzubauen, Betrug zu verhindern und das Versprechen eines auf Vertrauen basierenden Handels zu erfüllen.“

Eine Kopie des Berichts können Sie hier herunterladen: www.forter.com/FrostRadar.

Über Forter

Forter ist ein führender Anbieter im Bereich E-Commerce-Betrugsprävention und schützt gegenwärtig Online-Handelstransaktionen im Wert von mehr 150 Mrd. US-Dollar von mehr als 600 Mio. Verbrauchern weltweit vor Kreditkartenbetrug, Kontenübernahme, Identitätsdiebstahl und mehr. Die identitätsbasierte Betrugspräventionslösung des Unternehmens erkennt betrügerische Aktivitäten in Echtzeit, und zwar über alle Online-Kundenerfahrungen hinweg.

Die integrierte Betrugspräventionsplattform von Forter wird durch das schnell wachsende Global Merchant Network unterstützt, das durch vorausschauende Betrugsforschung und -modellierung untermauert wird. Außerdem können Kunden die Plattform an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Infolgedessen wird Forter von Fortune-500-Unternehmen, weltbekannten Einzelhändler, Online-Reisebüros, Schnellrestaurants, On-Demand-Services und schnell wachsenden Start-ups als zuverlässiger Partner für außergewöhnliche Genauigkeit, eine reibungslosere Benutzererfahrung und höhere Umsätze bei deutlich niedrigeren Kosten angesehen.

Forter arbeitet mit führenden Unternehmensmarken wie Nordstrom, Priceline, TGI Fridays, Instacart und Away zusammen. Das Unternehmen wird mit 100 Millionen US-Dollar Kapital von hochrangigen VCs wie Sequoia, NEA und Salesforce unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.forter.com.

