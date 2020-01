BUSINESS WIRE: FRISS accoglie Niels Zijderveld nell’alta dirigenza in qualità di CCO

09.01.2020 - 20:56 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

CHICAGO (BUSINESS WIRE) 09.01.2020

FRISS, il leader nel settore dell’analisi del rischio e della prevenzione delle frodi tramite IA per società di assicurazione nel ramo incidenti e beni immobiliari (Property & Casualty), dà il benvenuto a Niels Zijderveld nel proprio management in espansione. Dopo sette anni in cui ha operato ricoprendo la carica di direttore vendite presso Guidewire, Inc., la società di massimo prestigio nello sviluppo di sistemi fondamentali per società di assicurazione P&C, Niels ora dirigerà le operazioni di vendita e marketing di FRISS in qualità di Direttore commerciale.

“La presenza di Niels nel nostro gruppo dirigente rafforzerà la nostra posizione di leader nel settore dell’analisi del rischio e della prevenzione delle frodi mentre ci espandiamo per rispondere alle esigenze in crescita dei clienti”, commenta Jeroen Morrenhof, Cofondatore e Amministratore delegato FRISS. “Avendo aiutato innumerevoli clienti a conseguire risultati ottimali modernizzando i loro sistemi fondamentali, Niels osserva da un punto di vista unico le richieste sempre più complesse delle moderne società di assicurazione”.

