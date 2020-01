BUSINESS WIRE: FRISS nimmt Niels Zijderveld als CCO ins Managementteam auf

09.01.2020 - 14:00 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

KÖLN, Deutschland (BUSINESS WIRE) 09.01.2020

FRISS, der führende Anbieter KI-basierter Betrugs- und Risikolösungen für Komposit-Versicherer, heißt Niels Zijderveld in seinem wachsenden Team willkommen. Nach über sieben Jahren als Sales Director bei Guidewire, Inc., dem führenden Anbieter von Kernsystemen für Komposit-Versicherer, führt Niels nun Vertrieb und Marketing von FRISS als Chief Commercial Officer an.

„Niels im Team zu haben, wird unsere Position als Marktführer bei Betrugs- und Risikoanalysen festigen, während wir skalieren, um die wachsenden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen“, erklärte Jeroen Morrenhof, CEO und Mitbegründer von FRISS. „Da Niels unzählige Kunden zum Erfolg geführt hat, bei gleichzeitiger Modernisierung ihrer Kernsysteme, besitzt er einen einzigartigen Blick auf die steigenden Ansprüche moderner Versicherungsträger. Während wir natürlich weiterhin wachsen wollen, freue ich mich, dies unter Niels‘ umsichtiger Führung zu tun, in dem Wissen, dass die Bedürfnisse unserer Kunden immer höchste Priorität haben werden.“

Niels kommt in einer spannenden Zeit zu FRISS, denn nie war es dringender, dafür zu sorgen, dass Versicherung ehrlicher wird. Betrug macht 10 bis 20 % der Schadenkosten von Versicherern aus und kostet ehrliche Kunden 600 bis 700 US-Dollar jährlich aufgrund unnötig hoher Prämien.

„Ich habe in den letzten Jahren eng mit FRISS zusammengearbeitet und sie waren immer ein verlässlicher und wichtiger Partner für meine Kunden“, erklärte Niels. „Der einzigartige Betrugs- und Risikoanalyseservice von FRISS ist die Grundlage für eine automatisierte Fallbearbeitung, sowohl bei der Schnellschadenbearbeitung als auch im Underwriting. Das wiederum setzt Zeit frei, um Kunden mit der wertvollsten Ressource eines Versicherers zu bedienen: seinen Mitarbeitern. Die Ergebnisse, die FRISS sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht mit seinen Kunden erzielt hat, sind beeindruckend. Deshalb bin ich natürlich begeistert, bei der ehrenwerten Mission von FRISS mitzuwirken und ehrlichen Kunden, die in der Mehrzahl sind, zu helfen, faire Prämien und den Kundenservice zu erhalten, den sie verdienen.“

Niels wird alle kommerziellen Operationen für FRISS leiten, ein schnell wachsendes Unternehmen mit fünf Büros weltweit. Neben der Gewährleistung des kontinuierlichen Erfolgs des Unternehmens wird er besonders auf die Kultur bei FRISS achten: vor allem den zentralen Wert, ein angenehmer Partner zu sein. Denn wie die 160 anderen Beschäftigten von FRISS weiß Niels, dass ein Best-in-Class-Produkt nur so gut funktioniert wie die Menschen, die es entwickeln und benutzen.

ÜBER FRISS

FRISS konzentriert sich zu 100 % auf die automatisierte Betrugs- und Risikoerkennung für Komposit-Versicherer weltweit. Die KI-basierten Erkennungslösungen für Underwriting, Schadenbearbeitung und Betrugserkennung helfen über 175 Versicherern dabei, ihr Geschäft auszubauen. FRISS erkennt Betrug, mindert Risiken und unterstützt die digitale Transformation. Die Implementierung erfolgt innerhalb von vier Monaten und Versicherer erzielen den zehnfachen ROI und eine Steigerung um 80 Prozent bei der Schnellschaden-Bearbeitung von Versicherungsanträgen und Schadenfällen. Mit FRISS Lösungen senken Sie Ihre Verlustquoten, verwirklichen ein profitables Portfoliowachstum und verbessern die Kundenzufriedenheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.friss.com.

