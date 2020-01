BUSINESS WIRE: Fuji Xerox annuncia la variazione della denominazione sociale in FUJIFILM Business Innovation Corp.

05.01.2020 - 23:30 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Espansione globale del business con il brand Fujifilm

TOKYO (BUSINESS WIRE) 05.01.2020

Fuji Xerox Co., Ltd. annuncia oggi la variazione della denominazione sociale in FUJIFILM Business Innovation Corp. a partire dal 1° aprile 2021. Anche le affiliate e le società di vendita di Fuji Xerox in Giappone e all’estero cambieranno le rispettive denominazioni a partire dal 1° aprile 2021, denominazioni che saranno comunicate successivamente.

La nuova denominazione sociale rappresenta l’impegno di Fuji Xerox come parte del Gruppo Fujifilm, nel promuovere il “Valore partendo dall'innovazione” come slogan aziendale, con l’obiettivo di espandersi in futuro in una vasta gamma di aree commerciali e continuare costantemente a produrre innovazioni per il business.

Fuji Xerox punta a promuovere l’innovazione con le altre aziende del Gruppo Fujifilm, accelerando l’introduzione sul mercato di soluzioni e servizi basati su tecnologie inerenti al cloud, l’intelligenza artificiale e l’Internet of Things.

