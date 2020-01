BUSINESS WIRE: Fuji Xerox beendet die technologische Zusammenarbeit mit Xerox Corporation zum geplanten Vertragsende

05.01.2020 - 23:30 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die technologische Zusammenarbeit für Technologie-/Markenlizenzen und Vertriebsgebiete endet planmäßig zum 31. März 2021

Fuji Xerox wird nach Vertragsende weiterhin Produkte an Xerox Corporation liefern

TOKIO (BUSINESS WIRE) 05.01.2020

Die Fuji Xerox Co., Ltd. hat entschieden, die technologische Zusammenarbeit mit Xerox Corporation mit dem Vertragsende am 31. März 2021 zu beenden. Xerox Corporation wurde über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Die technologische Zusammenarbeit für Technologie-/Markenlizenzen und Vertriebsgebiete gilt für jedes Unternehmen.

Fuji Xerox und Xerox Corporation haben von der gemeinsamen Nutzung ihrer jeweils unabhängig entwickelten Technologien profitiert. Dank der Verbesserungen bei Geschwindigkeit und Entwicklungsstand der Produkte von Fuji Xerox, wird Fuji Xerox seine Originalprodukte für Xerox Corporation, basierend auf den einzigartigen Technologien von Fuji Xerox, entwickeln, herstellen und liefern. Deshalb wird Fuji Xerox nach Beendigung der Zusammenarbeit mit Xerox Corporation weiterhin seine Xerox Produkte, basierend auf den Technologien von Fuji Xerox, bereitstellen.

Gemäß der technologischen Zusammenarbeit, durch die jedes Unternehmen ihre Vertriebsgebiete zugewiesen bekam, war Fuji Xerox für die Vertriebsmaßnahmen im Asien-Pazifik-Raum der Marke „Fuji Xerox“ verantwortlich, während Xerox Corporation den Verkauf der Marke „Xerox“ in anderen Regionen übernahm. Die Entscheidung, die technologische Zusammenarbeit zu beenden, führt ab April 2021 zur Aufhebung der zugewiesenen Vertriebsgebiete, wodurch Fuji Xerox seine Geschäfte unter einem neuen Originalmarke weltweit expandieren kann.

Im Zuge der Beendigung der technologischen Zusammenarbeit ändert Fuji Xerox seinen Firmennamen zum 1. April 2021 auf „FUJIFILM Business Innovation Corp.“. Außerdem wird es intensiv daran arbeiten, sein Dokumenten-Business und die daran angrenzenden Geschäftsfelder anzukurbeln. Fuji Xerox plant, gemeinsam mit den anderen Unternehmen der Fujifilm-Gruppe verstärkt Innovationen zu fördern. Dazu soll die Markteinführung von Lösungen und Diensten beschleunigt werden, die technologisch auf der Cloud, künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge aufbauen.

„Fuji Xerox hat nun eine starke Position, seinen Geschäftstätigkeiten dynamischer und unabhängiger nachzugehen, und zwar weltweit“, sagte Kouichi Tamai, President und Geschäftsleiter von Fuji Xerox. „Die heutige Bekanntgabe über die Beendigung der Zusammenarbeit mit Xerox Corporation öffnet ab April 2021 auch für Fuji Xerox neue Türen, indem wir unsere eigenen Technologien nutzen und Technologien von anderen Unternehmen der Fujifilm Group anwenden, um Produkte und Lösungen unter einer neuen Marke weltweit herstellen und vermarkten. Die Tatsache, eine 100%ige Tochter von FUJIFILM Holdings Corporation zu werden, wie im November angekündigt, ermöglicht uns effizientere Unternehmensentscheidungen bezüglich der Investition in neue Betriebe, Allianzbildung und gezielten Akquisition auf weltweiter Perspektive zu treffen. Von diesen neuen Wegen profitieren alle unsere Kunden – sowohl unsere Bestandskunden im Asien-Pazifik-Raum sowie unsere potentiellen Kunden in den USA und der EU. Durch die ständige Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen für mehr Effizienz unterstützen wir sie, ihre geschäftlichen Herausforderungen zu meistern.“

Der Produktliefervertrag mit Xerox Corporation bleibt trotz der Beendigung der technologischen Zusammenarbeit unberührt, weshalb Fuji Xerox und Xerox Corporation sich gegenseitig mit Produkten versorgen.

Informationen zur Fuji Xerox Co., Ltd.:

Die Fuji Xerox Co., Ltd. ist ein 1962 in Japan gegründetes Unternehmen der Fujifilm Group. Durch sein Kopiergeräte-Portfolio hat Fuji Xerox die Büroarbeit revolutioniert. Man wird weiterhin Lösungen anbieten, die für mehr Arbeitsproduktivität sorgen. Das inzwischen 10 Mrd. USD schwere Unternehmen ist seit dem 8. November 2019 eine 100%ige Tochtergesellschaft der FUJIFILM Holdings Corporation.

Xerox, Xerox and Design sowie Fuji Xerox and Design sind eingetragene Handelsmarken bzw. Handelsmarken von Xerox Corporation in Japan und/oder anderen Ländern.

Alle in dieser Pressemitteilung erwähnten Dienstleistungen und Produktnamen sind entweder Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

