BUSINESS WIRE: Fuji Xerox si accinge a porre fine all’accordo sulle tecnologie con Xerox Corporation alla sua naturale data di scadenza

L’accordo sulle tecnologie riguardante l’assegnazione di licenze per marchi/tecnologie e territori di vendita è previsto in scadenza il 31 marzo 2021

Fuji Xerox continuerà a fornire prodotti a Xerox Corporation dopo la cessazione dell’accordo sulle tecnologie

TOKYO (BUSINESS WIRE) 05.01.2020

Fuji Xerox Co., Ltd., giunta alla decisione di terminare l’accordo sulle tecnologie con Xerox Corporation alla data di scadenza naturale del medesimo, fissata per il 31 marzo 2021, ne ha dato comunicazione a Xerox Corporation.

