BUSINESS WIRE: FutureBridge: l'industria alimentare e della nutrizione pronta a sfruttare le tecnologie emergenti per centrare gli obiettivi di sostenibilità e le esigenze degli utenti nel 2020

21.01.2020 - 16:36 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

I consumatori non solo vogliono cibi più sani e gustosi, ma valutano anche l'impegno dei brand in materia di sostenibilità per un pianeta più verde, secondo FutureBridge

UTRECHT, Paesi Bassi (BUSINESS WIRE) 21.01.2020

L'industria alimentare e della nutrizione adotterà rapidamente tecnologie trasformative per centrare nel 2020 gli obiettivi di sostenibilità e rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti, secondo FutureBridge.

Per soddisfare i consumatori, che chiedono prodotti più sani da fonti sostenibili, i leader del settore stanno sfruttando diverse tecnologie per rivoluzionare praticamente ogni fase della catena alimentare. Nello scenario che si sta delineando, i microbi rappresentano una promettente fonte proteica alternativa, l'intelligenza artificiale traina lo sviluppo di nuovi prodotti, mentre la blockchain risolve il problema degli sprechi alimentari, che mandano in fumo trilioni di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200121005758/it/

Prakash Dogra

+44 203 691 9079

prakash.dogra@futurebridge.com