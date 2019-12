BUSINESS WIRE: Giesecke+Devrient zieht in neues regionales Zentrum in Dubai Silicon Oasis

23.12.2019 - 09:21 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate (BUSINESS WIRE) 23.12.2019

Giesecke+Devrient (G+D), der wegweisende deutsche Anbieter von Sicherheitstechnik, hat sein neues regionales Büro und Kompetenzzentrum für Services und Training im Dubai Digital Park in der Dubai Silicon Oasis (DSO) eröffnet, dem führenden integrierten Freihandelszonen-Technologiepark Dubais.

Nachdem die Arbeit in den VAE 20 Jahre lang von einem zentralen Büro aus geleitet wurde, über das die Region MEA betreut wurde, wird der Umzug in die brandneue Lokalität der aktuellen und zukünftigen Expansion von G+D zugutekommen. Der Umzug stellt ferner einen neuen Meilenstein für die Tätigkeiten des Unternehmens in der Region dar. G+D entwickelt, fertigt und vertreibt Produkte und Lösungen für sichere Zahlungen, Konnektivität, Identitäts- und digitale Sicherheit und konnte sich auf diesen Märkten als Technologieführer etablieren.

Dr. Mohammed AlZarooni, Vice Chairman und CEO von DSO Authority, und Verena von Mitschke-Collande, Geschäftsinhaberin von G+D, eröffneten offiziell das neue regionale Büro und Kompetenzzentrum des Unternehmens in Anwesenheit von Peter Fischer, dem deutschen Botschafter in den VAE und ständigem Vertreter der IRENA.

Dr. AlZarooni sagte: „Heute dürfen wir einen globalen Technologieführer in unserer in ständiger Entwicklung befindlichen Business-Community begrüßen. Der gute Ruf, den sich G+D mit der Bereitstellung relevanter Lösungen für Milliarden von Verbrauchern seit mehr als 165 Jahren erworben hat, schließt nahtlos an unser Bestreben an, Anlegern und Anteilseignern eine zukunftsorientierte Businessplattform anzubieten, mit der Innovationen gefördert werden und die mit dem strategischen Übergang der VAE hin zu einer diversifizierten, wissensbasierten Wirtschaft Schritt halten kann.“

Die VAE haben bei der Entwicklung und Expansion vieler deutscher Unternehmen in der Region MEA eine wesentliche Rolle gespielt. Über ihr effizientes Luftfahrtdrehkreuz und ihre hochmoderne Kommunikationsinfrastruktur bringen die VAE Unternehmen ihren Kunden näher und ermöglichen es ihnen, Kapital aus dem enormen Potential der Region zu schlagen.

Die VAE sind seit mehr als einem Jahrzehnt der größte Handelspartner Deutschlands. Der wechselseitige Handel unabhängig von Öl machte im Jahr 2018 insgesamt etwa 11,89 Milliarden € aus. Davon stammten 9,43 € (79 %) aus deutschen Exporten in die VAE, während der Handel in der Freihandelszone der VAE 2,46 Milliarden € (21 %) ausmachte.

Verena von Mitschke-Collande sagte: „Seit zwei Jahrzehnten sind die VAE jetzt die Basis für die Tätigkeiten von G+D in der Region Naher und Mittlerer Osten und Afrika. Ich möchte der Regierung der VAE meinen aufrichtigen Dank dafür aussprechen, dass sie uns im Land und der heute so fortschrittlichen Stadt Dubai willkommen heißt.“

Botschafter Fischer sagte seinerseits: „Giesecke+Devrient ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie deutsche Tech-Firmen von der produktiven Umgebung und modernen Infrastruktur in den VAE profitieren können, um ihre Präsenz in den VAE zu etablieren und ihre Tätigkeiten lokal, regional und international zu erweitern.“

Die neue regionale Niederlassung von G+D befindet sich in einem der acht Signature Boutique Buildings in DDP. Hier gibt es Büroflächen auf 18.300 Quadratfuß.

DDP wurde von DSOA mit einer Investition von mehr als 370 Millionen € errichtet. Es stellt die neueste Entwicklung von DSOA dar und ist das erste Smart City-Projekt in Dubai. DSOA hat außerdem mehr als 25 Millionen € in das umfangreiche Angebot von DDP von 60 Smart City-Services investiert. Diese werden über eine einheitliche, sichere Plattform angeboten, auf der die operativen Anforderungen von Unternehmen und die Bedürfnisse von Mitarbeitern, Anwohnern und Besuchern wirksam integriert werden.

Die 1,6 Millionen Quadratfuß große Gemeinschaftseinrichtung umfasst Büroflächen auf 506.000 Quadratfuß, Einzelhandelsgeschäfte auf 183.000 Quadratfuß, 235 intelligente Privatwohnungen sowie Fertig- und Plug-and-Play-Büros auf mehr als 54.000 Quadratfuß. Zu den vielen wertschöpfenden zeitgenössischen Lifestyle-Anlagen zählen ein Radisson Red-Hotel, das aus 112 Hotelzimmern und 59 vollständig eingerichteten Apartments besteht. In DDP befindet sich auch ein Kongresszentrum, das mehr als 500 Menschen Platz bietet und in dem Restaurants, Cafés, Fitnesszentren, Laufstrecken und Fahrradwege, ein Einkaufszentrum und eine Tiefgarage untergebracht sind, in der mehr als 2.000 Autos parken können.

