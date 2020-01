BUSINESS WIRE:  HealthCare Royalty Partners raccoglie 1,8 miliardi di dollari USA

09.01.2020 - 16:29 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HCR riceve un forte sostegno dagli investitori per un nuovo veicolo di rappresentanza e annuncia quattro promozioni senior

STAMFORD, Conn. (BUSINESS WIRE) 09.01.2020

HealthCare Royalty Partners (“HCR” o la “Società”), una società di investimenti nel settore sanitario a livello globale con impegni complessivi per $5,5 miliardi in capitali, oggi ha annunciato la chiusura a $1,83 miliardi per HealthCare Royalty Partners IV, L. P. (“Fondo IV”) e entità affiliate. Dal 2003, i professionisti senior di HCR hanno investito oltre $3,0 miliardi in prodotti biofarmaceutici in fase commerciale o quasi commerciale attraverso l'acquisto di royalty, interessi da redditi e strumenti di credito. Il Fondo IV, come i fondi del predecessore di HCR, intende continuare a fornire agli investitori rendimenti non correlati ai mercati più ampi dei capitali o del credito.

HealthCare Royalty Partners

Carlos Almodóvar, 203-487-8300

bd@hcroyalty.com