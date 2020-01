BUSINESS WIRE: HomeServe plc: Prima partnership dei servizi in Giappone

14.01.2020 - 18:37 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDRA (BUSINESS WIRE) 14.01.2020

HomeServe Japan Corporation (“HomeServe Japan”), una joint venture tra HomeServe plc e Mitsubishi Corporation, ha siglato la sua prima collaborazione di servizi con Chugoku Electric, dando il via oggi al marketing di prova presso i proprietari immobiliari.

Due i prodotti offerti ai proprietari immobiliari giapponesi: una copertura di impianto elettrico e di climatizzazione e un sistema idraulico completo. Come nelle altre zone geografiche in cui opera HomeServe, questi prodotti sono progettati per soddisfare le esigenze dei proprietari immobiliari che desiderano evitare il costo e l'inconveniente di riparazioni impreviste.

Il modello commerciale proposto è simile al modello di abbonamento di HomeServe che ha riscosso successo nel Regno Unito, in Francia, Spagna e Nord America.

