BUSINESS WIRE: HubHead Corp. è lieta di essere il primo membro nordamericano della Open Industry 4.0 Alliance

17.01.2020 - 14:46 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

TORONTO (BUSINESS WIRE) 17.01.2020

HubHead Corp. si è unita a Open Industry 4.0 Alliance, un’associazione che adotta un approccio aperto e di interoperabilità per consentire di realizzare più efficacemente la trasformazione digitale nel settore. Le varie aziende di cui è composta hanno in programma di collaborare con membri futuri per creare un quadro di riferimento, il cosiddetto Open Industry 4.0 Framework, basato su vari standard esistenti, quali IO-Link, OPC UA e RAMI. I membri fondatori sono Beckhoff, Endress+Hauser Group, Hilscher, ifm, KUKA, MULTIVAC e SAP SE. Altri membri sono Voith, Fujitsu e HubHead.

HubHead è un leader in Industria 4.0 grazie all'assistenza che presta alle aziende nella preparazione dei loro sistemi e dati principali di manutenzione finalizzata a seguire questa importante tendenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200117005269/it/

Sophie Strobel

Direttrice marketing

Phone: 647.484.8326

E-mail: sstrobel@hubhead.com