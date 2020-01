BUSINESS WIRE: IARPA finanzia un team che comprende DNA Script, il Broad Institute e la Harvard University per la ricerca e lo sviluppo della memorizzazione di dati relativi al DNA

15.01.2020 - 20:01 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

Il progetto da 23 milioni di dollari punta a mostrare l'archiviazione e il recupero dei dati integrati relativi al DNA

SOUTH SAN FRANCISCO (BUSINESS WIRE) 15.01.2020

DNA Script ha annunciato oggi che la società e i suoi partner del consorzio per la codifica molecolare hanno ottenuto un contratto multi-fase di un valore che può arrivare fino a 23 milioni di dollari dal programma IARPA (Intelligence Advanced Research Projects Activity’s) MIST (Molecular Information Storage). L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare dei polimeri controllati da sequenza come base per tecnologie di memorizzazione che possono essere dislocate, e che possono eventualmente arrivare e superare il livello degli exabyte, con una riduzione dell'ingombro fisico e requisiti tecnici di costo e consumo energetico dello stesso livello delle tecnologie di memorizzazione convenzionali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200115005766/it/

Contatto con la stampa per DNA Script negli Stati Uniti

Seismic

Eric Schubert

415-939-4366

eric@teamseismic.com

Contatto con la stampa per DNA Script in Europa

ALIZE RP

Caroline Carmagnol

06 64 18 99 59

caroline@alizerp.com

Contatto per DNA Script

publicrelations@dnascript.com



Contatto per Illumina

Jen Carroll

jcarroll@illumina.com