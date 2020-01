BUSINESS WIRE: Illumina reicht Patentverletzungsklage gegen BGI in Schweden und dem Vereinigten Königreich ein

10.01.2020 - 22:53 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen zwei weitere Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit den Sequenzierprodukten von BGI, einschließlich des DNBSeq-400 (auch bekannt als MGISeq-2000), des DNBSeq-T7 und verwandter chemischer Reagenzien, eingereicht hat.

Die erste Klage wurde gegen MGI Tech Co., Ltd. und Latvia MGI Tech SIA vor dem High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court in Großbritannien wegen angeblicher Verletzung von vier Patenten eingereicht: EP 1 530 578 B1, EP 1 828 412 B2, EP 2 021 415 B1 und EP 3 002 289 B1. Die zweite Klage wurde gegen Latvia MGI Tech SIA vor dem Patent- und Marktgericht in Schweden wegen angeblicher Verletzung von EP 3 002 289 B1 eingereicht. Die Patente decken Illuminas proprietäre Sequenzierungs-nach-Synthese-Chemie ab.

Entsprechende Patentklagen sind in Dänemark, Deutschland, der Schweiz, der Türkei und den Vereinigten Staaten anhängig.

Illumina verbessert die menschliche Gesundheit durch die Entschlüsselung des Potenzials des Genoms. Unser Fokus auf Innovation hat uns als globalen Marktführer in der DNA-Sequenzierung und in Technologien auf Array-Basis etabliert, wobei wir Kunden aus der Forschung, aus dem klinischen Bereich und aus Anwendermärkten bedienen. Unsere Produkte kommen in Bereichen wie Biowissenschaften, Onkologie, reproduktive Gesundheit, Landwirtschaft und in anderen neu entstehenden Marktsegmenten zum Einsatz. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.illumina.com oder folgen @illumina.

