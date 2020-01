BUSINESS WIRE: Incyte annuncia la convalida, da parte dell'Agenzia europea per i medicinali, della richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di pemigatinib nel trattamento dei pazienti affetti da colangiocarcinoma

07.01.2020 - 19:32 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

WILMINGTON, Delaware (BUSINESS WIRE) 07.01.2020

Incyte (Nasdaq:INCY) oggi ha annunciato la convalida della richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio (MAA) presentata per pemigatinib nel trattamento dei pazienti adulti con colangiocarcinoma localmente avanzato o metastatico, con fusione o riordinamento del ricettore 2 del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR2), recidivante o refrattario dopo almeno una linea di trattamento sistemico. La convalida della MAA da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) conferma che la presentazione è sufficientemente completa per l'avvio del processo di revisione formale.

"La convalida, da parte dell'EMA, della richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio presentata da Incyte dà il via al processo di revisione, mentre puntiamo a portare in Europa la prima terapia mirata per i pazienti affetti da colangiocarcinoma", ha dichiarato il Dott. Peter Langmuir, Group Vice President della divisione Targeted Therapeutics presso Incyte.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200107005957/it/

Media

Catalina Loveman +1 302 498 6171

cloveman@incyte.com

Ela Zawislak + 41 21 343 3113

ezawislak@incyte.com

Investitori

Michael Booth, DPhil +1 302 498 5914

mbooth@incyte.com