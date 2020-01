BUSINESS WIRE: Janssen chiede di ampliare l'utilizzo di IMBRUVICA® (ibrutinib) in associazione con rituximab in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) non precedentemente trattata

22.01.2020 - 09:27 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.

La domanda è supportata dallo studio di fase 3 E1912 volto a valutare l'utilizzo di ibrutinib in associazione con rituximab rispetto al regime di chemio-immunoterapia con fludarabina, ciclofosfamide e rituximab (FCR) in pazienti di età pari o inferiore a 70 anni e affetti da LLC precedentemente non trattata

BEERSE, Belgio (BUSINESS WIRE) 22.01.2020

