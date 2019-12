BUSINESS WIRE: Keio Plaza Hotel Tokyo ospita la Mostra fotografica di notizie sportive 2020

18.12.2019 - 20:41 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

-La mostra è dedicata agli atleti e paratleti giapponesi rappresentanti il Giappone nel 2020

TOKYO (BUSINESS WIRE) 18.12.2019

Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), uno degli alberghi internazionali più prestigiosi del Giappone ubicato a Shinjuku, Tokyo, terrà una mostra intitolata “Mostra fotografica di notizie sportive 2020 – Il potere degli atleti sulla scena mondiale” in cui verranno esposte fotografie relative a notizie che rendono omaggio agli atleti che competeranno nell’arena sportiva globale dal 15 gennaio (mercoledì) al 16 marzo (lunedì) 2020. Nell’imminente sesta mostra annuale ospitata nella lobby dell’hotel allestita in collaborazione con The Mainichi Newspapers e The Sports Nippon Newspapers e sponsorizzata da Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd., verranno esposte circa 40 accattivanti fotografie di atleti in azione.

