BUSINESS WIRE: Keio Plaza Hotel Tokyo veranstaltet Kunstausstellung zum „Hina-Matsuri“-Mädchenfest

– 6.800 prächtige Hängeornamente und florale Prachtstücke zu sehen

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der renommiertesten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, Tokio, lädt zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Kunstausstellung zum Hina-Matsuri-Mädchenfest“ ein, um mit seinen Gästen von 1. Februar bis 26. März 2020 das japanische kulturelle Ereignis, das als Mädchenfest oder Hina-Matsuri bekannt ist, zu zelebrieren. Diese überaus beliebte Veranstaltung wird alljährlich abgehalten und zeigt ca. 6.800 prächtige und kunstvoll verzierte Hängeornamente, die von Hand aus alten Seidentüchern gefertigt wurden. Diese Ornamente werden sorgsam für diese Ausstellung handgearbeitet und spiegeln symbolisch die Hoffnung auf Gesundheit und Glück der Kinder wider. Auch Pfirsichblüten sind ein Motto für die Ausstellung, Konzerte und Workshops der diesjährigen Veranstaltung, im Einklang mit dem „Peach Festival“ (Pfirsich-Fest) und der Überzeugung, dass Pfirsiche ein langes Leben schenken, da sie böse Geister vertreiben.

Eine Ausstellung mit Kunstwerken zum Thema „Blumen“ wird in der 3. Etage der Art Lobby veranstaltet. Die „Ausstellung von Blumenvasen ohne Blumen“, die Vasen aus Lack, Keramik, Bambus und anderen Materialien zeigt, wird die besondere Schönheit von Vasen vorführen. Darüber hinaus zeigt der japanische Kunstmaler Masatsugu Ito seine lebendigen Gemälde von Kirschblüten („Sakura“) auf traditionellen japanischen Schiebetüren, um den Gästen die stilvolle Schönheit japanischer Gemälde zu demonstrieren.

Blumenarrangement-Künstler Hiroki hält zweimal im Monat, jeweils am Mittwoch, einen Vortrag zu Bedeutung und Freuden der japanischen Blumensteckkunst „Ikebana“. Gäste dürfen ihre Blumenarrangements mit nach Hause nehmen, um das Mädchenfest mit ihren Familien zu feiern. Außerdem werden in den Monaten Februar und März 2020 besondere Menüs aus Anlass des „Hina-Matsuri“-Mädchenfests in sieben unserer Restaurants und der Lounge serviert.

Über das Keio Plaza Hotel

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) in Shinjuku im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio ist eines der führenden internationalen Hotels in Japan. Unser Hotel verfügt über mehr als 15 Restaurants und Bars, und wir beherbergen eine Vielzahl einheimischer und internationaler Gäste, die uns aufgrund unserer einladenden Anlagen, unserer herzlichen Gastfreundschaft und unseres einmaligen Service besuchen, um japanische Kultur zu erleben. Dazu gehören auch unsere Hochzeitskimonos zum Anprobieren, die Teezeremonie und vieles mehr. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie uns bitte auf unserer Website, auf YouTube, Facebook oder Instagram.

