BUSINESS WIRE: La GARP lancia un certificato di sostenibilità e gestione del rischio climatico

Finalizzato a sensibilizzare i professionisti sul problema della gestione dei cambiamenti climatici

JERSEY CITY, New Jersey 14.01.2020

La Global Association of Risk Professionals (GARP) oggi ha annunciato il lancio di un nuovo certificato di sostenibilità e gestione del rischio climatico (SCR, sustainability and climate risk), concepito per aiutare i professionisti a comprendere e gestire i possibili effetti economici e operativi dei cambiamenti climatici sulle loro aziende.

“Le aziende iniziano a riconoscere che i cambiamenti climatici comportano un rischio finanziario, pertanto sarà sempre più pressante per i dirigenti aggiungere la gestione del rischio climatico alle loro capacità – e non solo per chi opera nell’ambito finanziario, ma anche in vari altri campi: gestione della supply chain, operazioni e tecnologia”, spiega Jo Paisley, Copresidente del GARP Risk Institute.

