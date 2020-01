BUSINESS WIRE: La Tej Kohli Foundation sempre più vicina alla rigenerazione del tessuto corneale per curare la cecità

17.01.2020 - 17:14 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

La tecnologia, in corso di sviluppo, mira a colmare il divario tra l'elevato costo del trattamento della cecità corneale e le esigenze mediche non soddisfatte nelle comunità svantaggiate di tutto il mondo

La rigenerazione del tessuto corneale elimina potenzialmente il ricorso alla chirurgia e potrebbe trovare applicazione negli interventi a costo contenuto

La Tej Kohli Foundation è sempre più vicina a sviluppare un trattamento non chirurgico della cecità corneale, mentre si prepara a formalizzare una collaborazione con ricercatori di Montreal, Canada e del Moorfields Eye Hospital, Regno Unito, per sviluppare la tecnologia proprietaria recentemente acquisita dalla Fondazione in un 'filler adesivo' biosintetico iniettabile.

