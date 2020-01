BUSINESS WIRE: L'azienda europea di biologia sintetica Octarine riceve finanziamenti per sviluppare una piattaforma di produzione biosintetica di cannabinoidi e derivati della psilocibina

10.01.2020 - 15:37 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Con investitori come Oskare Capital e Bruce Linton, il fondatore di Canopy Growth Cooperation

COPENHAGEN, Danimarca (BUSINESS WIRE) 10.01.2020

Oggi, Octarine Bio IVS (“Octarine” o la “Società”), azienda produttrice di biologia sintetica che sviluppa cannabinoidi e derivati della psilocibina funzionalmente superiori utilizzando la fermentazione microbica annunciano il successo di una raccolta fondi da investitori privati, tra cui Oskare Capital e Bruce Linton, fondatore ed ex CEO di Canopy Growth Cooperation (“Canopy Growth”). Canopy Growth è stata la prima società produttrice di cannabis in Nord America ad essere quotata in una borsa importante (TSX) e in un indice di borsa principale (S&P/TSX Composite Index), oltre ad essere quotata al New York Stock Exchange.

Nethaji Gallage, CEO, Octarine

nethaji@octarinebio.com

+4527639353