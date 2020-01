BUSINESS WIRE: Lo sceicco Mohammed bin Zayed rende omaggio ai 10 vincitori del Premio per la sostenibilità di Zayed 2020

14.01.2020 - 23:42 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti (BUSINESS WIRE) 14.01.2020

Sua altezza lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle Forze armate degli Emirati Arabi Uniti, ha premiato i 10 vincitori del Premio per la sostenibilità di Zayed in occasione della cerimonia annuale tenutasi in concomitanza con l’inizio della Settimana della sostenibilità di Abu Dhabi, cui hanno presenziato diversi leader mondiali.

Giunta alla 12a edizione, la premiazione annuale con in palio 3 milioni di dollari è un’iniziativa pionieristica a sostegno della sostenibilità degli Emirati Arabi Uniti che riconosce le soluzioni più innovative, influenti ed esemplari sviluppate da piccole e medie imprese, organizzazioni no profit e scuole superiori.

