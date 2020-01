BUSINESS WIRE: MagicStay bietet jetzt weltweit mehr als 700.000 Unterkunftslösungen für Geschäftsreisen und die berufliche Mobilität an

15.01.2020 - 12:54 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Nach der Auszeichnung auf der Phocuswright Conference im vergangenen November in Miami (USA) und der Auszeichnung „Laurier du Voyage d'affaires -Sûreté du Voyageur“ im vergangenen Dezember in Paris meldet MagicStay, die Plattform für Unterkunftslösungen für Geschäftsreisen und die berufliche Mobilität, dass sie derzeit über 700.000 Apartments, Villen bzw. Apart-Hotels auf der ganzen Welt verfügt.

„Wir sind jetzt mit den wichtigsten Immobilienagenturen und Apart-Hotels auf der ganzen Welt vernetzt. Diese Anzeigen, die uns oft exklusiv bereitgestellt werden, können sofort und direkt auf unserer Plattform oder über die Buchungstools für Geschäftsreisen gebucht werden“, so Valéry Linÿer, CEO des 2013 gegründeten Unternehmens.

„Darüber hinaus arbeiten wir an der Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen für Langzeitaufenthalte, um temporäre Unterkünfte für Expatriates, für Berater und andere Mitarbeitende auf langfristigen Einsätzen zu vermitteln. Wir bieten unsere Extendeez Software® nun Unternehmen an, um die Verwaltung der von ihren Mitarbeitern genutzten Unterkünfte zu optimieren und zu vereinfachen und um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten“, so Valéry Linÿer.

Über MagicStay:

MagicStay ist eine 2013 in Frankreich gegründete digitale Plattform. Sie widmet sich der Unterbringung von Geschäftsreisenden sowie von Mitarbeitern von Großunternehmen auf Geschäftsreisen.

