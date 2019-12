BUSINESS WIRE: Mary Kay Inc. beendet Jahr mit wegweisenden wissenschaftlichen Anerkennungen beim 73. Society of Cosmetic Chemists Meeting

21.12.2019 - 20:50 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 8 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

2019 setzte Mary Kay Inc. sein jahrzehntelanges Engagement in der hautwissenschaftlichen Forschung fort, indem es die Ergebnisse mehrerer bahnbrechender Studien bekannt gab und die akademische Diskussion mit Branchenkollegen auf wissenschaftlichen Symposien rund um den Globus anregte. Zuletzt war Mary Kay auf dem 73. Society of Cosmetic Chemists Meeting in New York City, wo die Marke gemeinsam mit führenden Experten auf diesem Gebiet Anwendungen von Hautmikrobiomen gesponsert und untersucht hat.

„Neue Forschungsergebnisse legen nahe, dass Mikroben eine wichtige Rolle für die allgemeine Gesundheit der Haut spielen, und als führendes Unternehmen in der Entwicklung von Hautpflegeprodukten investiert Mary Kay intensiv in die weitere Erforschung ihrer Auswirkungen“, so Dr. Lucy Gildea, Chief Scientific Officer bei Mary Kay. „Wir verpflichten uns, eine aktive Rolle in den Schönheits- und Wissenschaftsgemeinschaften zu spielen, indem wir an globalen Dermatologiekonferenzen wie dem Society of Cosmetic Chemists Meeting teilnehmen, wo wir unsere Erkenntnisse mit anderen teilen und von anderen wissenschaftlichen Experten lernen können, was uns bei der Entwicklung effektiverer Produkte hilft.“

Auf dem Society of Cosmetic Chemists Meeting kommen über 1.300 Teilnehmer von einigen der besten Kosmetik- und Körperpflegemarken und -herstellern zusammen. Die Teilnehmer werden ermutigt, Gespräche mit Referenten zu führen, die den Kosmetikwissenschaftlern die neuesten Forschungsergebnisse und Innovationen vorstellen, sich mit anderen Fachleuten auszutauschen und Kontakte mit Kollegen aus aller Welt zu pflegen.

Mary Kay sponserte die Schulungssitzung auf dem Treffen, einschließlich der Themen Quorum Quenching: the New Way to Keep Microbiome Under Control, Exploring New Applications in Personal Care: Balancing our Skin Microbiota, Global Microbiome Effects und Temporal Variation of the Facial Skin Microbiome.

Zusätzliche wissenschaftliche Forschung und Anerkennung im Jahr 2019

Das 73. Society of Chemists Meeting ist die jüngste Veranstaltung in einer Reihe von Mary Kay-Präsentationen für Wissenschaftler und Akademiker, die das langjährige Engagement der Marke für die Förderung der Forschung und Entwicklung im Bereich der Hautgesundheit unterstreichen. Mary Kay führt jedes Jahr Hunderttausende von wissenschaftlichen Tests an Produkten und Inhaltsstoffen durch, um die höchsten Standards an Sicherheit, Qualität und Leistung zu gewährleisten. Mary Kay hält mehr als 1.500 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungsdesigns in ihrem globalen Portfolio. Vor Kurzem gab das Unternehmen die Eröffnung einer mehr als 100 Millionen USD teuren hochmodernen Fertigungs- sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Lewisville, Texas, bekannt.

Im Jahr 2019 konzentrierte sich Mary Kay im Rahmen seines Engagements für die Gesundheit der Haut auf drei Säulen, darunter Umweltverschmutzung; Hautbarrieregesundheit und empfindliche Haut; und das Verständnis der Hautalterung und Strategien zur Intervention:

Umweltverschmutzung und Hautgesundheit

Mai: Mary Kay sponserte auf der renommierten Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos (RADLA) in Buenos Aires, Argentinien, ein exklusives Symposium zu den Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf die Hautgesundheit in Lateinamerika. Dr. Gildea moderierte dieses Symposium mit drei brasilianischen Dermatologen, die sich über die Forschung im Bereich der Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Haut austauschten. Man kam zu dem Schluss, dass Antioxidantien ein wirksames Mittel sind, um den negativen Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Haut entgegenzuwirken. Glücklicherweise präsentierte Mary Kay auch Ergebnisse über einen Antioxidantien-Komplex, der helfen kann, die vorzeitigen Alterserscheinungen im Zusammenhang mit den schädlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung zu verzögern.

Hautbarrieregesundheit und sensible Haut

März: Auf dem 20. World Dermatology Congress in Singapur stellte David Gan, Senior Principal Scientist bei Mary Kay Inc., einige neue Erkenntnisse zur Beurteilung und zum Verständnis von Gesichtsrötungen vor. Basierend auf dieser Arbeit identifizierten die Wissenschaftler von Mary Kay Hautpflegetechnologien, die helfen, die Produktion von entzündungsfördernden Proteinen und Enzymen in der Haut zu reduzieren, und entwickelten eine kosmetische Formulierung mit diesen Inhaltsstoffen, um Gesichtsrötungen mithilfe von einzigartigen klinischen Maßnahmen wirksam zu bekämpfen.

Verständnis der Hautalterung und Hautgesundheit und Strategien zur Intervention

März: Auf dem Skin of Color Society Symposium in Washington, D.C. stellte Dr. Shoná Burkes-Henderson, Associate Principal Scientist, Clinical Research, neue Forschungsergebnisse zum Marinebohnenextrakt und seinen Fähigkeiten, die Melanogenese zu regulieren, vor, was zu einer Verbesserung des unregelmäßigen Hauttons und der Gesichtshyperpigmentierung führt. Dr. Burkes-Henderson präsentierte auf dem Jahreskongress der American Academy of Dermatology ebenfalls einen neuen Ansatz zur Verbesserung von Gesichtserythemen oder Rötungen.

