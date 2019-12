BUSINESS WIRE: Mary Kay inspiriert Schönheitstrends bei den Fashion Weeks Frühjahr/Sommer 2020 in Europa

20.12.2019 - 17:38 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Mary Kay Make-up-Artists kreierten für Frühjahr/Sommer 2020 Schönheitstrends auf 173 Modenschauen in fünf Ländern

Mary Kay Inc. beeinflusst weiterhin die Schönheitsbranche durch Partnerschaften mit den Ukrainian und Belarus Fashion Weeks, der Mercedes-Benz Fashion Week Russia und den Bratislava Fashion Days in der Slowakei und der Tschechischen Republik.

„Als Innovator von Schönheitstrends präsentierte Mary Kay zusammen mit Beauty-Artists die Laufsteg-Looks für 2020 während der gesamten Modewochen in Europa“, erklärte Tara Eustace, Präsidentin von Mary Kay für die europäische Region. „Der Laufsteg der Fashion Week ist die perfekte Bühne, um Inspiration zu teilen, unsere Innovationen der Modewelt vorzustellen und Make-up-Trends in jedem dieser Länder zu fördern.“

Designer, Influencer, Prominente, Make-up-Artists, Beauty-Blogger und Redakteure besuchten alle fünf Veranstaltungen, bei denen Mary Kay der offizielle Beauty-Partner für die Modewochensaison Frühjahr/Sommer 2020 war.

„Das Mary Kay Global Design Studio wurde vor über 10 Jahren gegründet, um Schönheitstrends zu inspirieren und Innovationen voranzutreiben, die Kreativität und Individualität durch weltweite Modekollaborationen fördern,“ sagte Sheryl Adkins-Green, Chief Marketing Officer und Creative & Inspiration Officer für das Mary Kay Global Design Studio. „Während der Modewochen haben Make-up-Artists in Zusammenarbeit mit Mary Kay einige der wichtigsten Trends der Saison freigesetzt. Beauty-Enthusiasten können den Look „wie auf dem Laufsteg gesehen“ erhalten oder die Inspiration nutzen, um ihren eigenen zu kreieren.“

Höhepunkte der Fashion Weeks:

Die Ukrainian Fashion Week (UFW) fand vom 31. August bis 4. September 2019 in Kiew statt und begann damit die von Mary Kay gesponserten Veranstaltungen in Europa. Unter der künstlerischen Leitung der leitenden Make-up-Artistin MartElle hat ein Team von 40 Beauty-Artists, die alle auch Mitglieder der unabhängigen Vertriebsabteilung von Mary Kay sind, die Laufsteg-Models für 30 ukrainische Designer vorbereitet und 350 verschiedene Make-up-Looks während der gesamten UFW ausgeführt. Eine der Modenschauen war eine exklusive Zusammenarbeit an einer Kollektion von rosa BHs zwischen Mary Kay Ukraine und der Dessous-Marke Keòsme, die sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen mit Brustkrebsdiagnose zu unterstützen. Zehn Prozent des Verkaufserlöses aus der exklusiven Kollektion werden an eine ukrainische gemeinnützige Organisation gespendet, die sich für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen einsetzt.

Die Bratislava Fashion Days by Mercedes-Benz fanden als nächstes vom 16. bis 19. September in Bratislava und vom 5. bis 6. Oktober in Prag statt. Mary Kay Slovakia war das zweite Jahr in Folge der offizielle Make-up-Artist der Veranstaltung. Make-up-Artists haben die aufsehenerregenden Make-up-Looks von Laufsteg-Models vorbereitet und in den Backstage-Geschichten von Fashion TV mitgespielt. Inspiriert von Mary Kays globaler Schönheitsbotschafterin Luis Casco wurden die besonderen Looks „Sparkling Pewter“, „Sultry Glam“, „Sweet Champagne“ und „Garnet Gold“ zu den Höhepunkten der Shows. Die Show in Bratislava am 17. Dezember war der Abschluss der Fashion Days 2019.

Mary Kay Russia ist seit sieben Jahren in Folge – 13 aufeinanderfolgende Saisons – der offizielle Make-up-Artist der Mercedes-Benz Fashion Week Russia (MBFW Russia). Das größte Modeereignis in Osteuropa, MBFW Russia, fand vom 15. bis 19. Oktober in Moskau statt. Luis Casco und der Star-Make-up-Artist Andrey Shilkov haben die Looks für 109 von insgesamt 119 Shows mitgestaltet, während ein Make-up-Team der unabhängigen Vertriebsabteilung von Mary Kay Russland die Marke hinter den Kulissen vertrat. Der atemberaubende Schönheitslook, der für die Laufsteg-Show Te Amo Couture erdacht wurde, war das Ergebnis der exklusiven Zusammenarbeit zwischen Casco und Shilkov.

Die Belarus Fashion Week (BFW), die vom 17. bis 20. Oktober 2019 in Minsk stattfand, beendete eine erfolgreiche Modewochensaison für Mary Kay in Osteuropa. Mary Kay war zum 7. Mal in Folge der offizielle BFW-Make-up-Artist. Ein Team von Beauty-Artists der unabhängigen Vertriebsabteilung von Mary Kay Belarus präsentierte 650 Laufsteg-Looks und nicht weniger als 500 Makeovers unter der Anleitung des Beauty-Artists Alexander Kiryniuk, der auch die Trends der Saison präsentierte.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash, eine der ursprünglichen bahnbrechenden Powerfrauen, gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 55 Jahren mit drei Zielen: Frauen lohnende Möglichkeiten zu bieten, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die Wissenschaft der Schönheit sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung der Frauen und ihrer Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Kommunen und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiter – mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com.

