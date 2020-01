BUSINESS WIRE: MEVION S250i vom Jinshazhou Hospital für die Ausrüstung des neuen Protonentherapiezentrums im chinesischen Guangzhou ausgewählt

16.01.2020 - 19:42 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Mevion Medical Systems freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Vertrag über den Verkauf eines MEVION S250i Proton Therapy System® mit HYPERSCAN® Pencil Beam Scanning an das Jinshazhou Hospital der Guangzhou University of Chinese Medicineunterzeichnet hat. Dies wird das erste kompakte Protonen-Therapie-System in der Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area sein. Die Unterzeichnung fand am 20. Dezember 2019 im Jinshazhou Hospital statt und wurde von fast hundert chinesischen und internationalen Experten für Radioonkologie und den Mitgliedern der Krankenhausleitung begleitet.

Das MEVION S250i System wird in das International Cancer Center des Krankenhauses in Guangzhou integriert und soll im Jahr 2021 mit der Behandlung beginnen. Guangzhou ist die Hauptstadt der Provinz Guangdong, die über hundert Millionen Einwohner zählt. Das International Cancer Center ist eine gemeinsame Initiative des Jinshazhou Hospital und der ICON Group, Australiens führendem Dienstleister im Bereich der Krebstherapie. Das Zentrum unter der Leitung von Dr. Yang Wang, einem international anerkannten Medizinphysiker und Vizepräsident des Jinshazhou Hospital sowie Direktor des International Cancer Center, ist mit modernsten medizinischen Technologien ausgestattet und steht mit seinem erfahrenen medizinischen Team an der Spitze der Krebsforschung. Die Universität Wollongong in Australien wird ebenfalls mit dem Zentrum zusammenarbeiten und medizinisch-physikalische Ausbildung und Schulung anbieten.

Die Protonentherapie ist eine fortschrittliche Form der Strahlentherapie, die unnötige Strahlendosen auf gesundes Gewebe reduziert und Komplikationen und die Entwicklung von Sekundärkrebs verhindert. Mevions führende HYPERSCAN Pencil Beam Scanning-Technologie verstärkt diese Vorteile noch durch eine schnellere und genauere Dosierung, die schichtweise kollimiert werden kann, um eine präzisere und besser angepasste Strahlendosis an den Tumor zu liefern.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Mevion, um die Protonentherapie zum Nutzen von Krebspatienten in Südchina verfügbar zu machen“, sagte Wensheng Liu, Präsidentin des Jinshazhou Hospital. „Das MEVION S250i System ist das fortschrittlichste Protonen-Therapie-System, das heute erhältlich ist, und stellt die beste Gesamtlösung für die Protonentherapie dar. Die Ergänzung wird das Jinshazhou Hospital als ein Strahlentherapiezentrum von Weltklasse positionieren. Wir freuen uns, dass wir durch die Protonentechnologie unsere Krebsbehandlung, unsere Forschungskapazitäten und unsere medizinische Ausbildung auf die nächste Stufe heben können.“

„Es ist für uns sehr aufregend, dass das International Cancer Center und die ICON Group die fortschrittlichste Protonentechnologie von Mevion nutzen können“, sagte Mark Middleton, CEO der ICON Group. „Ich glaube, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Jinshazhou Hospital, der ICON Group, Mevion und der Universität von Wollongong eine erfolgreiche Zukunft haben wird.“

„Mevion hat Pionierarbeit für das weltweit erste kompakte Einzelraum-Protonentherapie-System geleistet“, sagte Dr. Lawrence Yuan Tian, Vorsitzender von Mevion Medical Systems. „Seit seiner Gründung führt Mevion die Revolution der kompakten Protonentherapie an, einer fortschrittlichen Krebsbehandlungstechnologie, die weltweit breite Anwendung findet. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit dem Jinshazhou Hospital und der ICON Group die präziseste Strahlentherapie für Patienten in der Greater Bay Area und darüber hinaus anzubieten.“

Der Verkauf eines MEVION S250i-Systems nach Jinshazhou ist ein weiterer konkreter Schritt in Mevions ehrgeiziger und kontinuierlicher Expansion in China und der APAC-Region. „Durch die Kombination der technischen Vorteile unseres Produkts mit einem starken Team in China ist Mevion gut positioniert, um den schnell wachsenden Protonenmarkt in China zu erschließen“, sagte Dr. Tina Yu, CEO von Mevion Medical Systems. „Die führenden medizinischen Einrichtungen in China haben im vergangenen Jahr Rahmenverträge mit uns unterzeichnet, und wir sind auf dem besten Weg, unseren Beschleuniger 2020 an Allcure Kangtai zu liefern. Unsere Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus in Jinshazhou ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das globale Wachstum von Mevion.“

Über Mevion Medical Systems

Mevion Medical Systems, Inc. ist der führende Anbieter von kompakten Protonentherapie-Systemen, die in der Bestrahlungstherapie für Krebspatienten zum Einsatz kommen. Der Hauptsitz von Mevion befindet sich in Littleton im US-Bundesstaat Massachusetts. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf www.mevion.com.

