BUSINESS WIRE: Morrow Sodali verstärkt sein Team für Schuldendienstleistungen durch die Einstellung kompetenter Branchenexperten

14.01.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

NEW YORK, LONDON, HONGKONG

Morrow Sodali gab heute bekannt, dass Damian Watkin, Damir Hadžiosmanović, Ken Abela und Tina Siu, die allesamt Branchenexperten für Fremdkapitalmärkte sind, im Rahmen der globalen Strategie des Unternehmen zur Stärkung des Dienstleistungsangebots rund um Schuldverschreibungen in das Unternehmen eingetreten sind.

Die Mitglieder des Teams, die zusammen mehr als 50 Jahre Erfahrung aus mehr als 800 Fremdkapitaltransaktionen mitbringen, waren vor ihrer Tätigkeit bei Morrow Sodali bei D.F. King beschäftigt. Sie werden ihren Aufgaben von London bzw. von Hongkong aus nachgehen, um die globale Präsenz des Unternehmens im Schuldendienstleistungsbereich zu stärken. Das Team wird mit der führenden In-House-Expertin Pia Gowland zusammenarbeiten, die künftig die Schuldendienstleistungsaktivitäten von Morrow Sodali auf dem amerikanischen Doppelkontinent betreuen wird.

Damian Watkin, der als Senior Director im Londoner Büro von Morrow Sodali tätig sein wird, bringt 20 Jahre Erfahrung in der Kapitalmarktbranche mit, die er bei globalen Finanzinstituten, Unternehmen und hoheitlichen Emittenten gesammelt hat. Er verfügt über umfassendes Fachwissen bei der Durchführung von Transaktionen im Passivmanagementbereich und bei der Schuldenumstrukturierung sowie bei der Erforschung von Kapitaleigentumsstrukturen. In seiner vorherigen Position bei D.F. King baute Watkin das Anleihegeschäft des Unternehmens außerhalb des US-Marktes auf und leitete diese Abteilung. In dieser Zeit arbeitete er mit einer Vielzahl von Anleiheemittenten und deren Beratern bei einigen der größten bzw. bekanntesten Transaktionen der vergangenen Jahre zusammen.

„Wir freuen uns sehr darauf, dem unternehmerisch agierenden, kundenorientierten Team von Morrow Sodali beizutreten und über eine wahrhaft globale, technologieorientierte Abwicklungsplattform Anleiheemittenten und deren Beratern einen nahtlosen Service anbieten zu können“, so Damian Watkin. „Morrow Sodali verfügt nun über eine globale Präsenz mit erfahrenen Abwicklungsprofis in Asien, Europa und auf dem amerikanischen Doppelkontinent.“

Damir Hadžiosmanović, der bei Damian Watkin in London als Director tätig sein wird, verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und hoheitlichen Emittenten und unterstützt diese bei der Durchführung verschiedener Transaktionen im Bereich des Passivmanagements und der Identifizierung von Anleihegläubigern sowie bei der Umstrukturierung von Schulden und bei sog. Schemes of Arrangement.

Ken Abela, der als Director zu Morrow Sodali wechselt, bringt fast 20 Jahre Erfahrung – davon 17 Jahre in Asien – in der Unterstützung von Unternehmen und hoheitlichen Emittenten im Bereich des Passivmanagements und bei Umschuldungstransaktionen mit. Abela wird von Hongkong aus operieren und für die Stärkung des Schuldendienstleistungsangebots des Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum verantwortlich sein.

„Wir freuen uns darauf, das Schuldendienstleistungsangebot von Morrow Sodali in Asien zu erweitern. Zu diesem Zweck stellen wir den Anleiheemittenten und deren Beratern in der Region einen erfahrenen lokalen Ansprechpartner zur Seite, der sie in ihrer eigenen Zeitzone bei Transaktionen unterstützt und berät“, so Ken Abela.

Tina Siu, die mit Ken Abela in Hongkong tätig sein wird, hat bei den von Ken Abela geleiteten Schuldendienstaktivitäten bei D.F. King unterstützend mitgewirkt. Sie kann auf langjährige Erfahrung bei der Unterstützung von Anleiheemittenten bei der Durchführung von Transaktionen im Bereich des Passivmanagements auf den asiatischen Märkten zurückblicken. Vor ihrer Tätigkeit bei D.F. King arbeitete Tina Siu für Finanzinstitute und konzentrierte sich dabei auf die Erkundung des Fremdkapitalmarkts sowie auf die Durchführung von Finanzanalysen für Unternehmenskunden.

Giulio Pediconi, Global Corporate Director bei Morrow Sodali, kommentierte dies wie folgt: „Wir sind mehr als erfreut, bei Morrow Sodali ein so erfahrenes Team begrüßen zu dürfen. Mit der globalen Expansion der Märkte für Unternehmensanleihen werden wir durch das vereinte Know-how unserer Zentren in New York, London und Hongkong in der Lage sein, unser Dienstleistungsspektrum zu erweitern und unseren Kunden eine wirklich globale Abdeckung in diesem Schlüsselmarkt anzubieten.“

Über Morrow Sodali

Morrow Sodali ist ein weltweit führender Anbieter, der auf die strategische Beratung und auf Dienstleistungen für Aktien- und Anleiheinhaber für Unternehmen und die öffentliche Hand spezialisiert ist. Das Unternehmen unterstützt Vorstände und Führungskräfte mit strategischer Beratung und Dienstleistungsangeboten im Zusammenhang mit Corporate Governance, Kommunikation mit Aktionären und Anleiheinhabern und deren Einbeziehung, Kapitalmarktbeobachtung, Proxy Solicitation, Aktionärsaktivismus, Fusionen und Übernahmen sowie Fremdkapitaltransaktionen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York und London sowie Niederlassungen und Partner in wichtigen Kapitalmärkten bedient mehr als 700 Unternehmenskunden in 40 Ländern, darunter viele der weltweit größten multinationalen Konzerne. Zu den Kunden des Unternehmens zählen neben börsennotierten und privaten Unternehmen Anlagefonds, EFTs, Börsen und Mitgliedsvereinigungen.

Weitere Informationen über Morrow Sodali finden Sie unter www.morrowsodali.com

