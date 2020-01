BUSINESS WIRE: Mouser Electronics und Grant Imahara präsentieren Auftragsfertigung als abschließendes Video der Serie „Engineering Big Ideas“

09.01.2020 - 08:38 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

SAN JOSE, Kalifornien (BUSINESS WIRE) 09.01.2020

Mouser Electronics, Inc., und der berühmte Elektrotechniker Grant Imahara haben heute das abschließende Video der Serie Engineering Big Ideas im Rahmen des preisgekrönten Programms Empowering Innovation Together™ von Mouser veröffentlicht. Anschauen können Sie sich das lehrreiche Video unter https://mou.sr/EIT2019-4.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200108005958/de/

Der letzte Teil der Serie führt die Betrachter nach Silicon Valley, wo Imahara sich mit Beth Kendrick trifft, der Präsidentin von Valley Services Electronics (VSE), einem Full-Service-Fertigungsunternehmen, das gemäß individuellen Kundenvorgaben gestaltete Leiterplatten (Printed Circuit Boards, PCB) herstellt und sich dabei auf Elektronikdienstleistungen für geringe Stückzahlen und Prototypen spezialisiert hat. Die Serie „Engineering Big Ideas“ wird von den Mouser-Zulieferern Analog Devices, Intel®, Microchip Technology und Molex unterstützt.

„Die Fertigung ist häufig eine der letzten und wichtigsten Stationen auf dem Weg zur Herstellung eines elektrotechnischen Produktes“, sagte Glenn Smith, Präsident und CEO von Mouser Electronics, einem autorisierten globalen Vertreiber der neuesten Halbleiter- und Elektronikkomponenten. „Um Produkte über die Ziellinie bringen zu können, ist es für Produktentwickler äußerst wichtig, bei der Auswahl der Komponenten für ihre Produkte wie auch später, wenn sie sich für den richtigen Fertigungspartner entscheiden müssen, auf Warnsignale zu achten.“

Das neue Video bietet mit Kendrick und dem VSE-Team Einblicke hinter die Kulissen. Entwicklern von neuen Produkten werden dabei Ratschläge aus erster Hand geboten, und es wird darauf hingewiesen, worauf sie hinsichtlich der PCB-Bestückung achten sollten, um einen reibungslosen Markteintritt zu gewährleisten. Das Team beschreibt, wie es ihm gelang, gegenüber den Fertigungsnormen im Ausland zu bestehen und was dies für die Innovatoren von heute bedeutet.

„Es ist entscheidend, dass Sie möglichen Fertigungspartnern alle Schlüsselfragen zum Wie, Warum und Was stellen, um zu gewährleisten, dass Ihre Vision und Ihr Produkt verwirklicht werden. Wir freuen uns sehr, diesen letzten Schritt präsentieren zu können“, fügte Imahara hinzu.

Das Programm „Empowering Innovation Together“ des globalen Vertreibers ist seit 2015 eines der renommiertesten und am meisten beachteten Marketingprogramme für Elektronikkomponenten und stellt eine Reihe innovativer Entwicklungen in den Mittelpunkt, die vom Internet der Dinge über die Smart City der Zukunft bis hin zu Robotik reichen.

Mehr über „Engineering Big Ideas“ und die gesamte Reihe „Empowering Innovation Together“ von Mouser erfahren Sie unter www.mouser.com/empowering-innovation oder folgen Sie Mouser auf Facebook und Twitter.

Über Mouser Electronics

Mouser Electronics, ein Berkshire-Hathaway-Unternehmen, ist ein preisgekrönter autorisierter Anbieter von Halbleiter- und Elektronikkomponenten, der sich auf schnelle Produkteinführungen seiner Herstellungspartner für Elektronikdesigner und -käufer konzentriert. Die Website des globalen Anbieters, Mouser.com, ist in mehreren Sprachen und Währungen verfügbar und bietet mehr als 5 Millionen Produkte von über 800 Herstellern. Mouser unterhält 27 Supportstandorte auf der ganzen Welt, um einen erstklassigen Kundenservice zur Verfügung zu stellen, und beliefert von seiner 750.000 Quadratfuß (69.700 Quadratmeter) großen, hochmodernen Anlage südlich der texanischen Metropole Dallas aus weltweit über 630.000 Kunden in 223 Ländern/Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mouser.com.

Über Grant Imahara

Grant Imahara ist in der Technikszene bekannt und hat sein technisches Fachwissen mit einer erfolgreichen Fernseh- und Filmkarriere verbunden. Neben seinen Auftritten in MythBusters und BattleBots hat Imahara an vielen berühmten Roboterfiguren gearbeitet, darunter R2-D2 aus Star Wars, das sprechende Roboterskelett Geoff Peterson aus The Late Late Show mit Craig Ferguson und der Energizer Bunny.

Handelsmarken

Mouser und Mouser Electronics sind eingetragene Marken von Mouser Electronics, Inc. Intel ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Intel Corporation. Alle anderen hier aufgeführten Produkte, Logos und Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200108005958/de/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kevin Hess, Mouser Electronics

Senior Vice President of Marketing

+1 (817) 804 3833

Kevin.Hess@mouser.com

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

Kelly DeGarmo, Mouser Electronics

Manager, Corporate Communications & Media Relations

+1 (817) 804 7764

Kelly.DeGarmo@mouser.com