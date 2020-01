BUSINESS WIRE: MSCI sollecita il settore a incorporare le considerazioni ESG nei processi di investimento

21.01.2020 - 16:41 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (BUSINESS WIRE) 21.01.2020

MSCI (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi a supporto delle decisioni critiche per la comunità globale degli investitori, chiede a tutti gli operatori internazionali del settore che puntano a mitigare i rischi e a identificare le opportunità offerte da un mondo in rapido cambiamento, per contribuire a una transizione efficace e bilanciata verso un'economia sostenibile, di integrare più rapidamente le considerazioni sui fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi di investimento.

MSCI ha pubblicato "The MSCI Principles of Sustainable Investing" (I principi MSCI per un investimento sostenibile), un contesto progettato per illustrare i passaggi specifici e applicabili che gli investitori potrebbero e dovrebbero adottare per migliorare le pratiche di integrazione ESG in tutta la catena di valore degli investimenti.

