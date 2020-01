BUSINESS WIRE: Mundipharma crea un partenariato con Samsung Bioepis mirata all'espansione della diffusione dei biosimilari a Hong Kong e Taiwan

16.01.2020 - 16:48 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Mundipharma oggi ha annunciato una collaborazione con Samsung Bioepis per la commercializzazione del primo gruppo di candidati biosimilari a Taiwan e a Hong Kong.

Il partenariato riguarda i candidati biosimilari di Samsung Bioepis in campo immunologico e oncologico, tra cui SB5 (adalimumab), SB4 (etanercept), SB3 (trastuzumab) e SB8 (bevacizumab).

Mundipharma, grazie a questa partnership, sarà il partner esclusivo per la commercializzazione, mentre Samsung Bioepis resta il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (MAH) con responsabilità per lo sviluppo clinico, la registrazione regolamentare e la produzione dei biosimilari.

"Questa partnership coniuga la comprovata piattaforma di sviluppo biosimilari di Samsung Bioepis con l'intraprendenza commerciale e la conoscenza del mercato di Mundipharma, oltre alla capacità dell'azienda di aumentare l'accesso dei pazienti a trattamenti collaudati", ha affermato Raman Singh, CEO di Mundipharma.

